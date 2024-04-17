BP師妹團「BABYMONSTER」要來台灣了！全球巡迴日期、地點全曝光
南韓超人氣天團BLACKPINK的師妹團BABYMONSTER是「YG娛樂」睽違7年推出的新女團，近期在各節目上展現超強實力受到台灣粉絲矚目。近期BABYMONSTER也宣布將舉辦出道後首場亞洲巡迴粉絲見面會，今（17）日「YG娛樂」也公布了BABYMONSTER將在6月23日來台舉辦粉絲見面會，讓粉絲們十分期待。
記者張一笙／綜合報導
BABYMONSTER於2023年底出道，是「YG娛樂」繼BLACKPINK以後再度推出的新人女團，由3位韓籍成員Rami、Ahyeon、Rora、2位日籍成員Ruka、Asa和2位泰籍成員Chiquita、Pharita共7人組成，出道曲〈BATTER UP〉MV只花了18天就突破1億次觀看，並在第53天突破2億觀看，連續蟬聯5天全球YouTube每日音樂影片排行榜第1名，刷新不少驚人紀錄。
BABYMONSTER也驚喜宣布將在5月開始展開亞洲巡迴活動《BABYMONSTER PRESENTS：SEE YOU THERE SCHEDULE》，分別是5月11、12日東京站、6月8日雅加達站、6月15日新加坡站、6月23日台北站以及6月29日曼谷站。
台灣主辦方「理想國娛樂」也同步發布消息，證實將由他們擔任主辦，並且在陸續宣布更多詳細資訊，貼文發布短短3小時吸引近超過1800人按讚、200則留言及132次分享。不少BABYMONSTER的粉絲都在底下留言呼朋引伴，可見粉絲們都十分期待。
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