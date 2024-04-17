賀軍翔的5件事！自爆對感情有潔癖　曾因脂肪瘤壓迫腦部急開刀

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相信大家對於賀軍翔的綽號「小美」一定都不陌生，不過很多人都不知道為什麼他要叫小美。其實是因為賀軍翔唸國中時，他在賀一航主持的節目中演出「賀小美」這個角色，他的同學便因而開始叫他「賀小美」。賀軍翔曾坦言，「剛開始真的超不適應，覺得一個男生怎麼能叫小美，實在太娘了！」但後來大家都一直這樣叫他，所以他也就漸漸接受。
頭部曾長瘤 壓迫到腦部進行緊急開刀
賀軍翔曾透露，因為自己有一段時間飲食不正常，又為了要快速的瘦身，進而亂補身、亂健身，直到某天摸到頭發現多了一顆腫包，去醫院檢查後才發現長了一顆「脂肪瘤」，甚至一度壓迫到腦部，必須得緊急進行開刀處理。
被問到脂肪瘤形成的原因，賀軍翔則表示，「醫生說是因為我健身吃高蛋白、補充了不對的東西，營養攝取過剩導致」，還好後來開刀順利拿掉脂肪瘤，但在他的頭上有留下了3至5公分的疤痕。
熱愛籃球 曾搭早班飛機抵台直奔球場
賀軍翔曾直言「籃球是我生命中不可或缺的運動」，不管拍戲拍到多累，就算是有人跟他約凌晨的球局，他也從來不缺席，堅持一定要撥出時間去打球。據了解，賀軍翔曾為了趕上球局，特地訂最早的班機飛回台北，降落之後直奔球場，打完球才回家，可以感受到他是發自內心喜愛籃球這項運動。
與好友共同創立品牌 飛紐約參加時裝週
賀軍翔在2017年曾飛到美國紐約參加春夏時裝週，當時他擔任品牌「To Be @Thrill」的嘉賓，而這個品牌其實是他跟高中好友呂白共同創辦，呂白因為常常在時裝秀的後台工作，累積了許多創意與靈感，便和賀軍翔一起創立品牌，由呂白負責設計，賀軍翔則是提供一些想法跟建議。
當初兩人在第五大道發表跨界合作的全新品牌，身兼老闆、設計師等多重角色，賀軍翔則感動地表示，很懷念這種回到初衷，熱情追逐夢想的激動感。
自認對愛情有潔癖 老婆是國中初戀女友
賀軍翔曾透露「自己的個性其實很大男人，對感情有潔癖」，他不希望另一半跟別人拍吻戲或鬧緋聞，所以他都把女明星們當作朋友來相處，不會發展成戀人。而賀軍翔跟老婆從談戀愛到結婚，始終低調保密，直到2017年才公開結婚的消息，讓所有人都又驚又喜。
據了解，賀軍翔的老婆是他的國中初戀女友，過去受訪時他幸福地表示，是「緣份」讓兩人最後走在一起。而被問到「是不是因為你喜歡的她始終沒變？」賀軍翔則笑回，「她越變越漂亮、越變越好了。」如此甜蜜的回應，讓不少女生看了都羨慕他老婆可以有這麼好的老公。
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