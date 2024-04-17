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賀軍翔的5件事！自爆對感情有潔癖　曾因脂肪瘤壓迫腦部急開刀

▲賀軍翔曾跟好友共同創立品牌參加紐約時裝週，他也非常熱愛籃球，認為籃球是他生命中不可或缺的運動。（圖／賀軍翔IG）
▲賀軍翔曾跟好友共同創立品牌參加紐約時裝週，他也非常熱愛籃球，認為籃球是他生命中不可或缺的運動。（圖／賀軍翔IG）

記者洪生儒／綜合報導

賀軍翔以模特兒身分出道，後來出演戲劇《七年級生》正式進入演藝圈，也接著參與演出《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《鬥牛，要不要》等偶像劇，當時賀軍翔以帥氣陽光形象與帶點邪惡的壞笑，讓他成了許多少女們的理想情人之一。而近年賀軍翔回歸戲劇圈，在《不夠善良的我們》中展現熟練的演技之外也重現他的招牌笑容，讓許多人看了都紛紛想起當年青春年少愛慕他的美好回憶，《NOWnews今日新聞》也特別為您整理了賀軍翔的5件事，讓大家可以更深入熟悉男神！

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▲賀軍翔回歸戲劇圈，展現熟練演技也重現招牌笑容，讓許多人看了都想起青春年少愛慕他的美好回憶。（圖／賀軍翔IG）
▲賀軍翔回歸戲劇圈，展現熟練演技也重現招牌笑容，讓許多人看了都想起青春年少愛慕他的美好回憶。（圖／賀軍翔IG）
國中時上賀一航節目獲綽號　從此被叫「賀小美」

相信大家對於賀軍翔的綽號「小美」一定都不陌生，不過很多人都不知道為什麼他要叫小美。其實是因為賀軍翔唸國中時，他在賀一航主持的節目中演出「賀小美」這個角色，他的同學便因而開始叫他「賀小美」。賀軍翔曾坦言，「剛開始真的超不適應，覺得一個男生怎麼能叫小美，實在太娘了！」但後來大家都一直這樣叫他，所以他也就漸漸接受。

▲賀軍翔某天發現頭上長了一顆「脂肪瘤」，甚至一度壓迫到腦部，必須得緊急進行開刀處理。（圖／賀軍翔IG）
▲賀軍翔某天發現頭上長了一顆「脂肪瘤」，甚至一度壓迫到腦部，必須得緊急進行開刀處理。（圖／賀軍翔IG）
頭部曾長瘤　壓迫到腦部進行緊急開刀

賀軍翔曾透露，因為自己有一段時間飲食不正常，又為了要快速的瘦身，進而亂補身、亂健身，直到某天摸到頭發現多了一顆腫包，去醫院檢查後才發現長了一顆「脂肪瘤」，甚至一度壓迫到腦部，必須得緊急進行開刀處理。

被問到脂肪瘤形成的原因，賀軍翔則表示，「醫生說是因為我健身吃高蛋白、補充了不對的東西，營養攝取過剩導致」，還好後來開刀順利拿掉脂肪瘤，但在他的頭上有留下了3至5公分的疤痕。

▲賀軍翔曾直言「籃球是我生命中不可或缺的運動」，不管拍戲拍到多累，就算是有凌晨的球局，他也從來不缺席。（圖／賀軍翔IG）
▲賀軍翔（左）曾直言「籃球是我生命中不可或缺的運動」，不管拍戲拍到多累，就算是有凌晨的球局，他也從來不缺席。（圖／賀軍翔IG）
熱愛籃球　曾搭早班飛機抵台直奔球場

賀軍翔曾直言「籃球是我生命中不可或缺的運動」，不管拍戲拍到多累，就算是有人跟他約凌晨的球局，他也從來不缺席，堅持一定要撥出時間去打球。據了解，賀軍翔曾為了趕上球局，特地訂最早的班機飛回台北，降落之後直奔球場，打完球才回家，可以感受到他是發自內心喜愛籃球這項運動。

▲賀軍翔跟好友在第五大道發表跨界合作的全新品牌，身兼老闆、設計師等多重角色，讓他覺得非常熱血感動。（圖／賀軍翔IG）
▲賀軍翔跟好友在第五大道發表跨界合作的全新品牌，身兼老闆、設計師等多重角色，讓他覺得非常熱血感動。（圖／賀軍翔IG）
與好友共同創立品牌　飛紐約參加時裝週

賀軍翔在2017年曾飛到美國紐約參加春夏時裝週，當時他擔任品牌「To Be @Thrill」的嘉賓，而這個品牌其實是他跟高中好友呂白共同創辦，呂白因為常常在時裝秀的後台工作，累積了許多創意與靈感，便和賀軍翔一起創立品牌，由呂白負責設計，賀軍翔則是提供一些想法跟建議。

當初兩人在第五大道發表跨界合作的全新品牌，身兼老闆、設計師等多重角色，賀軍翔則感動地表示，很懷念這種回到初衷，熱情追逐夢想的激動感。

▲賀軍翔跟老婆從談戀愛到結婚，始終低調保密，直到2017年才公開結婚的消息。（圖／賀軍翔IG）
▲賀軍翔跟老婆從談戀愛到結婚，始終低調保密，直到2017年才公開結婚的消息。（圖／賀軍翔IG）
自認對愛情有潔癖　老婆是國中初戀女友

賀軍翔曾透露「自己的個性其實很大男人，對感情有潔癖」，他不希望另一半跟別人拍吻戲或鬧緋聞，所以他都把女明星們當作朋友來相處，不會發展成戀人。而賀軍翔跟老婆從談戀愛到結婚，始終低調保密，直到2017年才公開結婚的消息，讓所有人都又驚又喜。

據了解，賀軍翔的老婆是他的國中初戀女友，過去受訪時他幸福地表示，是「緣份」讓兩人最後走在一起。而被問到「是不是因為你喜歡的她始終沒變？」賀軍翔則笑回，「她越變越漂亮、越變越好了。」如此甜蜜的回應，讓不少女生看了都羨慕他老婆可以有這麼好的老公。

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