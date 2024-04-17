特企／外送業界首創！Uber Eats結盟REnato lab 共推永續包材指引

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Uber Eats 台灣代理總經理 Karthik Vasudevan 表示：「Uber Eats 期待成為外送產業在永續轉型上的標竿品牌，我們在全球營運市場中以促進電動機車外送、淘汰一次性塑膠包材、推動環保包材三大重點策略為環境永續帶來正效益。發展環境永續在實務上面臨諸多挑戰，需要號召相關跨領域專家和政府部門合作，因此，我們很榮幸與 REnato lab 合作，從基礎的環保包材的定義與推廣，到導入餐飲營運測試與追蹤等面向工作獲得更多助力。」
REnato lab 執行長歐陽藹寧表示：「我們了解許多企業積極發展永續行動方案，且各界尚在摸索路徑前進。永續發展要走得長遠，必須以人性化的視角來規劃產品與服務，簡單來說，也就是讓永續產品與服務走入大家的生活。這也是我們特別期待和 Uber Eats 合作的主因，REnato lab 希望藉由分享我們在循環經濟上的實務經驗，融入 Uber Eats 平台對於消費趨勢的洞察，設計出能被大眾接受且落實於日常生活的行為改變。」
Uber Eats 攜手 REnato lab 合作推出「Uber Eats 永續包材指引」，雙方將根據全球環保包材趨勢、台灣法規及在地的使用情境，共同制定出符合國際標準的永續包材指引，並且預計於六月下旬推出，展開向平台商家合作夥伴宣導，研擬逐步轉型的中長期工作。
據「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」指出，近 7 成（68%）的受訪消費者認為 Uber Eats 可以協助餐廳使用更永續或環保的包裝，期待透過此永續包材指引，全面推動台灣中小型商家採用可回收再利用、生物可分解、可循環使用的外袋包裝，讓消費者一鍵享受綠色消費，實現美好共榮的永續日常。
除了永續包材，Uber Eats 也致力帶動外送產業的綠色轉型。在零廢棄上，Uber Eats 優市採用通過 PEFC（森林驗證認可計畫）標章的環保紙袋外送，並且於 App 設定不主動提供一次性餐具。在零碳排上，目前 Uber Eats 在台灣的外送趟次中，有近 20% 是由綠色運具完成消費者的外送訂單，且目標於 2025 年將 Uber Eats 平台上完成的綠色哩程提升一倍，達到 40%，持續攜手產業共創永續城市。
關於 Uber Eats
Uber Eats 於 2016 年推出，迄今已經推廣至全球六大洲、超過 11,000 座城市，以及超過 89,000 萬多家商家合作，我們用科技打造方便、快速且值得信賴的餐飲及生鮮日用外送體驗。Uber Eats 於 2017 年進入台灣，帶給位於包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖等 18 座城市的消費者約 30 分鐘隨點即送的體驗，並且與超過 75,000 家嚴選活躍商家合作。從餐飲到生鮮日用，應該都可以在 Uber Eats App 上選購。