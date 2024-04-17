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全台限電風暴隱憂再起！機組回歸供電就能無虞？專家揭1關鍵問題

▲北台灣15日因日前地震影響4機組跳機險釀大停電，昨（16）日桃園又發生單日2起停電意外，影響上萬戶用電，引發全台限電憂慮再起。（示意圖／台電提供）
▲北台灣15日因日前地震影響4機組跳機險釀大停電，昨（16）日桃園又發生單日2起停電意外，影響上萬戶用電，引發全台限電憂慮再起。（示意圖／台電提供）

記者鄭妤安/台北報導

北台灣15日因日前地震影響4機組跳機險釀大停電，昨（16）日桃園又發生單日2起停電意外，影響上萬戶用電，引發全台限電憂慮再起。經濟部長王美花雖於今（17）日表示機組已陸續回歸，現在供應沒問題，強調「夏天前供電都會穩定」，專家學者接受《NOWnews今日新聞》採訪時卻揭1原因，質疑「歲修機組恢復上線，供電就一定無虞嗎？」

台電15日晚間傳出供電量不足，備轉容量率一度掉到2.8%，原已做好要對台北、基隆進行大限電的計畫，幸好水力發電全開，加上緊急向台積電求援，這才躲過一劫，但此舉引發外界熱議，也驚動台積電隔日股價，失守800元大關。

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對此，台電說明，和平電廠因403地震造成損壞，原定1號機15日修好，但因餘震不斷，難以歸隊，且傳出台中火力電廠7號機破管，大潭電廠8號機又跳機，傍晚用電高峰時太陽光電又難銜接，備轉容量一度只剩2%多，差點造成北台灣大停電，所幸協調台積電等大廠減少用電，且台積電等國內緊急柴油發電機組上線供電後，供電暫時穩住。

好不容易度過驚心動魄的17小時，桃園又於昨日發生2起停電意外，逾萬戶受到影響，國民黨桃園市議員凌濤痛批，政府能源政策失靈，憂慮全台限電風暴將起。

令人無奈的是，電價調了，補助給了，台電也增資了，政府在穩定供電方面卻還是讓人憂心。清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，415很明顯是個警訊，它在告知全民「台灣的供電不足」。403地震沒像921遇到大停電，執政黨當時馬上跳出來高喊「能源轉型成功」，不到半個月的時間，連續兩天的供電緊急意外直接打臉，「電力公司在緊急狀態下，把平時不用的機組以及柴油發電機拿出來發電，還去請台積電等大廠求援，這算哪門子的轉型成功？」

新任總統賴清德將於5月20日上任，葉宗洸認為，這段時間內執政黨可逐步思考調整能源政策，否則夏天一到，供電吃緊問題將再度浮上檯面，雖然會有幾部歲修機組將因應夏天用電上線，但7月核3廠1號機即將除役，加上隨著經濟成長率提升，用電量也將持續增加，再者，2022年曾出現最高用電量4075萬瓩的歷史新高紀錄，415的用電在還沒遇到用電量創高的情況下，就已發生供電吃緊問題，「若沒有任何一部機組跳機，可能可以安全度過，但萬一又有機組損壞、故障呢？」他疑惑，歲修機組恢復上線，供電就一定無虞嗎？

此外，葉宗洸提到，416的饋線跳脫雖原因不明，但若頻繁進行降壓供電恐造成老舊電纜線故障，這就是供電穩定的重要，不是只有光電就好，因為再生能源有調度上的問題，供電品質若能夠維持，根本不需要降壓供電，電纜也不容易有故障意外，這也是台電「強化電網韌性計畫」的重要性，但此計畫長達10年，供電量要能足夠，就應增加基載基礎，總歸一句「能源政策該當檢討。」

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