林嘉欣12年婚斷！名導前夫袁劍偉曝「私下互動」2個女兒是關鍵
港片《盜月者》集結香港男子樂團「MIRROR」成員呂爵安、盧瀚霆、姜濤，以及金馬獎「最佳男配角」白只與實力派男星張繼聰共同主演。《盜月者》受邀於2024金馬奇幻影展特別放映，香港導演袁劍偉今（17）日特地來台受訪，提及2023年7月與林嘉欣離婚一事，他坦言兩人因為女兒的關係，依然保有聯繫，未來也不排斥再合拍電影。
記者黃雅琪／台北報導
繼電影《暗色天堂》後，袁劍偉時隔8年再度參與金馬奇幻影展，《盜月者》是他首次沒有跟前妻林嘉欣合作的作品，被問到是否有考量到離婚因素？袁劍偉大方笑回：「只要有適合的劇本還是會找她演，因為女兒的關係我們還是保持聯絡。」強調不會因為離婚的關係，就此不聯繫，但不清楚林嘉欣有沒有看過《盜月者》。
香港人氣樂團「MIRROR」成員呂爵安、盧瀚霆、姜濤主演《盜月者》，成功帶動香港票房，袁劍偉說2個女兒已經看過電影了，但她們最愛的還是爸爸：「她好像沒有特別喜歡他們，可能比較喜歡我吧！」至於女兒如果有星夢會支持嗎？袁劍偉直言會打掉女兒入行的夢：「因為這行太辛苦、太靠運氣了，特別是幕前的演員，換成是我孩子我就跟她說不要吧！」
袁劍偉坦言一直很想要來台灣拍攝，香港拍片節奏很快，反觀台灣可以多嘗試不同拍攝方式：「多一點呼吸的時間，可以好好討論打燈、思考、構思。」他也特別點名想合作「台灣男神」許光漢：「他演的《青春18x2》在香港很紅，年輕男女喜歡之外，有些阿嬤、阿祖也喜歡。」
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