9屆PBA冠軍超狂後衛聯手230公分「巨獸」德古拉 TAT野馬戰力堅強
亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）臺灣野馬隊宣布，曾獲得9屆PBA冠軍、8次入選PBA全明星隊、1次PBA總冠軍賽MVP的菲律賓傳奇後衛卡巴諾特（Alex Cabagnot）正式加盟，他在新賽季將以亞外身份協助球隊，並將與230公分洋將「巨獸」德古拉（Samuel Deguara）組成難以阻擋的前後場搭配。
記者廖聿偉/綜合報導
41歲的卡巴諾特老當益壯，狀態保持相當優異，本季還在首度開放菲律賓亞洲外援的韓國職籃KBL出賽，場上經驗與技術無庸置疑。野馬隊總經理周映洲說：「卡巴諾特在菲律賓的知名度非常高，41歲狀態也維持的非常好，我們非常期待他的表現。」
卡巴諾特與野馬隊總教練克里斯（Chris Gavina）更已認識多年，兩人默契絕佳。周映洲表示：「特地找卡巴諾特來，就是希望透過他的能力與默契，可以把克里斯教練要的戰術徹底執行出來。」
卡巴諾特去年季中休息時曾到臺灣看過T1職籃聯盟台中太陽的比賽，當時曾經與擔任太陽隊的助理教練周映洲見過面。周映洲說：「這次在談合約，找他的意願很高，他很想跟我們一起合作打比賽，希望能拚出好成績，我們也預期他與德古拉的搭配將會很難阻擋！」