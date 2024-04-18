天氣預報／出門記得帶傘！雷雨「不定時轟炸」　雨勢趨緩時間曝光

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劉宇其指出，今天中部以北、東半部及金門、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有大雨機率，南部也有零星短暫陣雨或雷雨，整體雨勢預估會維持到明（19）日，但明天會較為趨緩。
各地區氣溫部分，相較於前幾日攝氏30度的高溫，北台灣因為降雨所以氣溫下滑較明顯，局部較空曠的地區地溫僅剩攝氏20度左右，南台灣則仍有攝氏30度的高溫。
📍大台北：攝氏24至25度，降雨機率70%
📍台中：攝氏24至30度，降雨機率30%
📍台南：攝氏25至31度，降雨機率30%
📍花蓮：攝氏22至28度，降雨機率40%
明天週五鋒面遠離 週末白天各地悶熱
劉宇其提及，明（19）日鋒面就會遠離，西半部的降雨趨緩許多，僅剩下北部、東部以及午後中南部山區仍有局部降雨，且環境風向轉為「偏東至偏南風」，因此北部氣溫回升，整個西半部高溫可達攝氏30度以上，東半部也有攝氏27至29度。
週六（4/20）西南風再增強，各地都回到多雲到晴，午後北部、宜蘭及東部山區有些許雨勢，各地高溫近一步來到攝氏33至35度，白天高溫悶熱，台東、花蓮要小心焚風發生，目前氣象預報顯示，再下一波鋒面將於週日至下週一（4/21至4/22）建立，並在下週二、三（4/23至4/24）影響台灣。