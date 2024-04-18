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天氣預報／出門記得帶傘！雷雨「不定時轟炸」　雨勢趨緩時間曝光

▲氣象署提醒，今天中部以北、東半部有雷雨不定時出現，「中部以北」更要慎防大雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象署提醒，今天中部以北、東半部有雷雨不定時出現，「中部以北」更要慎防大雨。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

告別前幾日較穩定溫暖的天氣，今（18）日一波結構扎實的鋒面快速通過台灣，中央氣象署劉宇其表示，中部以北、東半部今天都有雷雨不定時出現，其中在「中部以北」有局部較大雨勢發生的機率，且因為水氣增多，北台灣及宜蘭氣溫也將轉涼。

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▲今日一波結構良好的鋒面通過台灣，「中部以北」有局部較大雨勢發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
▲今日一波結構良好的鋒面通過台灣，「中部以北」有局部較大雨勢發生的機率。（圖／中央氣象署提供）
今天天氣全台不穩　出門嚴防雷雨、強風

劉宇其指出，今天中部以北、東半部及金門、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有大雨機率，南部也有零星短暫陣雨或雷雨，整體雨勢預估會維持到明（19）日，但明天會較為趨緩。

各地區氣溫部分，相較於前幾日攝氏30度的高溫，北台灣因為降雨所以氣溫下滑較明顯，局部較空曠的地區地溫僅剩攝氏20度左右，南台灣則仍有攝氏30度的高溫。

📍大台北：攝氏24至25度，降雨機率70%
📍台中：攝氏24至30度，降雨機率30%
📍台南：攝氏25至31度，降雨機率30%
📍花蓮：攝氏22至28度，降雨機率40%

▲鋒面通過水氣增多，且帶來降雨，北台灣氣溫今天明顯轉涼。（圖／中央氣象署提供）
▲鋒面通過水氣增多，且帶來降雨，北台灣氣溫今天明顯轉涼。（圖／中央氣象署提供）
明天週五鋒面遠離　週末白天各地悶熱

劉宇其提及，明（19）日鋒面就會遠離，西半部的降雨趨緩許多，僅剩下北部、東部以及午後中南部山區仍有局部降雨，且環境風向轉為「偏東至偏南風」，因此北部氣溫回升，整個西半部高溫可達攝氏30度以上，東半部也有攝氏27至29度。

週六（4/20）西南風再增強，各地都回到多雲到晴，午後北部、宜蘭及東部山區有些許雨勢，各地高溫近一步來到攝氏33至35度，白天高溫悶熱，台東、花蓮要小心焚風發生，目前氣象預報顯示，再下一波鋒面將於週日至下週一（4/21至4/22）建立，並在下週二、三（4/23至4/24）影響台灣。

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