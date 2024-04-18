私照曝光！鄭運鵬穿德德代言品牌西裝 狂喊舒服「還可以飛踢」
前民進黨立委鄭運鵬兒子德德在2024立委選舉期間，幫爸爸掃街拜票，他不輸偶像明星的超高顏值，意外成為媒體關注焦點，更接下品牌代言。鄭運鵬昨（17）晚間曝光自己的新西裝，就是由德德協助宣傳的品牌，笑說「是我自己不敢買來嘗試的over size款式，沒想到佳評如潮，表示我的身材也維持得不錯吧！」
記者陳宜加／台北報導
德德有著超高顏值，今年2月開通IG後，短短1個多月已吸引33萬人追蹤，更傳出經紀公司邀約他簽約出道。他也接下第一個代言，近日，服飾品牌宣布，找來德德擔任形象大使，這也是他接到的首個代言，一系列形象照曝光後，再度掀起網友討論。
鄭運鵬昨晚曝光自己的新西裝照片，表示「聽說前一陣子很多朋友想看50路中年大叔的時髦穿搭，前一陣子邀請鄭運鵬兒子協助宣傳的時尚品牌Plain-me select shop特別送我這一套西裝，是我自己不敢買來嘗試的over size款式，沒想到佳評如潮，表示我的身材也維持得不錯吧！」
鄭運鵬還說，除了鞋子之外，包含小包都是plain-me的作品，穿起來真的舒服，好不好看給大家評價，但是，真的可以穿起來飛踢！