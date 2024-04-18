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凱銳新里程碑！挾價格優勢　林傳凱領軍鎖定飛機後座娛樂系統

▲凱銳光電參與2024年台北國際車電展大秀肌肉，董事長林傳凱透露今年鎖定飛機後座影音娛樂系統，吸引許多飛機製造商洽詢，是公司很大的里程碑！（圖／記者葉政勳攝）
▲凱銳光電參與2024年台北國際車電展大秀肌肉，董事長林傳凱透露今年鎖定飛機後座影音娛樂系統，吸引許多飛機製造商洽詢，是公司很大的里程碑！（圖／記者葉政勳攝）

記者許家禎／台北報導

凱銳光電參與2024年台北國際車電展，除了展示與美國Amazon合作導入車用雲端串流影音Fire TV系統、車規前裝行車紀錄器、先進輔助駕駛系統、智慧座艙及自我品牌Vigorplus+ 汽機車相關產品之外，董事長林傳凱也秀出今年才剛推出的智慧能源解決方案，同時透露公司開始鎖定飛機後座影音娛樂系統，由於價格非常有競爭力，因此吸引許多飛機製造商洽詢，跨入航空業是公司很大的里程碑！

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2024年台北國際車電展17日登場，專營汽車後座娛樂系統的凱銳光電大秀肌肉！其中「智慧座艙」結合自家強項，將車上影像系統的應用進行最佳化的整合，提升車載影音娛樂系統質與量的需求，並擴展智慧環景功能，結合物件辨識來提升行車安全。同時結合目前正在銷售的美系車款的後座娛樂系統、及為日本松下代工生產提供日本豐田集團的行車紀錄器以及後裝市場的電子後視鏡。

其車側電子後視鏡螢幕，結合在液晶儀表板的二側，減少了視覺移動的辨識延遲；此外，前乘客座的影音螢幕，近年來成為豪華車廠的選配之一。場上還有另一個亮點就是與Amazon Fire TV提供美國車廠的後座娛樂系統，凱銳正是目前全球與Amazon合作導入車用雲端串流影音Fire TV的二家廠商之一，公司大幅優化了Fire TV介面，使其更適合於車內使用，讓乘客可以在車上更快速簡便的觀賞Amazon Prime、Netflix、Disney+、YouTube 等各種OTT影音串服務。

▲凱銳光電參與2024年台北國際車電展，展示與美國Amazon合作導入車用雲端串流影音Fire TV系統、車規前裝行車紀錄器、先進輔助駕駛系統、智慧座艙等產品。圖為董事長林傳凱。（圖／記者葉政勳攝）
▲凱銳光電參與2024年台北國際車電展，展示與美國Amazon合作導入車用雲端串流影音Fire TV系統、車規前裝行車紀錄器、先進輔助駕駛系統、智慧座艙等產品。圖為董事長林傳凱。（圖／記者葉政勳攝）
另外，凱銳於2024年正式進軍車用智慧充電系統領域，在會場上也是焦點！凱銳董事長林傳凱表示，由於集團旗下還有VOLVO凱銳汽車，自己就是車廠，因此更能了解需求在哪，可客製化更多不同的需求給原廠來使用，提供全面性的充電站管理分析及解決方案。其開放式的架構以及彈性地API整合開發，為各類型充電站提供高效的運營後台支援，可幫助輕鬆管理充電樁，讓每一個充電樁都可以發揮到使其效益最大化。

林傳凱指出，今年除了新推出的智慧充電系統平台外，過去沒有的氣氛燈產品，應客戶要求開始設置產品線生產，NISSAN之外，美國還有滿多車廠在詢問。同時他也透露開始鎖定飛機後座影音娛樂系統，已經投資一家潛力廠商並在航空展展出，由於目前國際大廠只有Panasonic跟Thales在做，一套系統動輒上百萬美金，公司開發的系統價格將很有競爭力，因此吸引許多飛機製造商洽詢，跨入航空業將是重大且新的里程碑。

在自有品牌方面，凱銳的Vigorplus+在後裝市場的實力同樣不容小覷，於台灣、日本、澳洲、歐洲、亞太地區皆有相當亮眼的表現及成績，逐步進入東南亞市場並擴及全球。延續V263帶來的口碑，即將於第二季推出全新升級款行車紀錄器，4K超高畫質的特點，全系列採用SONY STARVIX 2最新感光元件，提升夜間行車紀錄畫質，同時透過WIFI搭配專屬APP，提供消費者更好的使用品質。

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