凱銳新里程碑！挾價格優勢　林傳凱領軍鎖定飛機後座娛樂系統

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其車側電子後視鏡螢幕，結合在液晶儀表板的二側，減少了視覺移動的辨識延遲；此外，前乘客座的影音螢幕，近年來成為豪華車廠的選配之一。場上還有另一個亮點就是與Amazon Fire TV提供美國車廠的後座娛樂系統，凱銳正是目前全球與Amazon合作導入車用雲端串流影音Fire TV的二家廠商之一，公司大幅優化了Fire TV介面，使其更適合於車內使用，讓乘客可以在車上更快速簡便的觀賞Amazon Prime、Netflix、Disney+、YouTube 等各種OTT影音串服務。
另外，凱銳於2024年正式進軍車用智慧充電系統領域，在會場上也是焦點！凱銳董事長林傳凱表示，由於集團旗下還有VOLVO凱銳汽車，自己就是車廠，因此更能了解需求在哪，可客製化更多不同的需求給原廠來使用，提供全面性的充電站管理分析及解決方案。其開放式的架構以及彈性地API整合開發，為各類型充電站提供高效的運營後台支援，可幫助輕鬆管理充電樁，讓每一個充電樁都可以發揮到使其效益最大化。
林傳凱指出，今年除了新推出的智慧充電系統平台外，過去沒有的氣氛燈產品，應客戶要求開始設置產品線生產，NISSAN之外，美國還有滿多車廠在詢問。同時他也透露開始鎖定飛機後座影音娛樂系統，已經投資一家潛力廠商並在航空展展出，由於目前國際大廠只有Panasonic跟Thales在做，一套系統動輒上百萬美金，公司開發的系統價格將很有競爭力，因此吸引許多飛機製造商洽詢，跨入航空業將是重大且新的里程碑。
在自有品牌方面，凱銳的Vigorplus+在後裝市場的實力同樣不容小覷，於台灣、日本、澳洲、歐洲、亞太地區皆有相當亮眼的表現及成績，逐步進入東南亞市場並擴及全球。延續V263帶來的口碑，即將於第二季推出全新升級款行車紀錄器，4K超高畫質的特點，全系列採用SONY STARVIX 2最新感光元件，提升夜間行車紀錄畫質，同時透過WIFI搭配專屬APP，提供消費者更好的使用品質。