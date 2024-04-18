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湖口服務區
位於新竹縣湖口鄉的「湖口服務區」，在經過增改修建後，成為亞洲首創的三麗鷗主題國道服務區，自正式啟用後便吸引眾多Hello Kitty粉前往，堪稱全台最萌休息站！湖口服務區主要分為北向和南向兩站，且兩處都有三麗鷗明星進駐，不僅能與HELLO KITTY、布丁狗、蛋黃哥、酷洛米、美樂蒂拍照，還有限定商品可以買，滿足你的購物慾～
地址｜新竹縣湖口鄉榮光路158號
電話｜03 696 0761
營業時間｜24小時營業
FB｜南仁湖 – 湖口服務區
姜阿新洋樓
「姜阿新洋樓」建於1946年，當時為姜阿新製茶事業上招待貴賓的場所，以融合中、西、日的建築風格而廣為人知，更是台劇《茶金》的故事靈感與取景地。目前僅有假日開放的姜阿新洋樓，全票100元，半票50元，在裡頭可以看到圓拱、凸窗等古典建築技法與裝飾，以及牆面雕花等高難度而精巧的泥作工法，建議有興趣的讀者不妨先預約導覽，比較能了解建築上的巧思。
地址｜新竹縣北埔鄉北埔街10號
電話｜03 580 3586
營業時間｜週六～日 10:30-12:00；13:00-17:00
FB｜新竹縣定古蹟-姜阿新洋樓
小叮噹滑雪場
在台灣滑雪不是夢！由人造雪打造成白茫茫的一片的「小叮噹滑雪場」，為全台最大室內滑雪場，室內平均溫度零下3至7度，讓民眾一年四季都可以滑雪。小叮噹滑雪場提供防寒手套、雪板、雪鞋等出租服務，並提供初學者滑雪課程，包含SB單板、SKI雙板等等，而若是帶小朋友的話，這裡也有乘坐雪毯滑雪趣、親子戲雪區、堆雪人樂趣等體驗。
地址｜新竹縣新豐鄉康和路199號
電話｜03 557 8610
營業時間｜09:00-17:00
FB｜小叮噹滑雪場
或者新州屋
「或者新州屋」創立於1934年，是新竹第一間百貨公司，據悉當年專賣日本舶來品，可說是相當時髦的存在！而在熄燈20年後，交由深耕新竹在地的「或者」團隊接手經營，並以「城市客廳」為定位，歡迎所有人來做客，將一到四樓分別規劃為餐酒館、選品店、半戶外空間的城市露台等空間，希望以新舊融合的方式，再現新竹風華。
地址｜新竹市東區東前街16號
電話｜03 528 5096
營業時間｜11:00-22:00（週一～二公休）
FB｜或者新州屋OR House
新竹市影像博物館
1933年啟用的「新竹市有樂館」，是新竹市第一座擁有換氣設備的公共建築戲院，不過儘管當時熱熱鬧鬧，卻也因娛樂媒體的推陳出新而不得不關閉。所幸2000年重新開幕，並更名為「新竹市影像博物館」，以保存在地影像紀錄、培育影像人才為主，且不定期推出多元主題影展，在這裡可以一窺電影文物等相關收藏，以及欣賞經典電影。
地址｜新竹市東區中正路65號
電話｜03 528 5840
營業時間｜週二～四 09:00-17:00；週五～日 09:00-21:00
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大魯閣新竹巨城館
說到新竹室內景點熱門推薦，當然不能不提到「大魯閣新竹巨城館」！大魯閣新竹巨城館提供保齡球、打擊場、投籃機、飛鏢機、高爾夫球等豐富設施，也有專屬小朋友的部分，且不只是小朋友會玩到不想離開，很多大朋友都非常樂在其中呢！值得一提的是，大魯閣新竹巨城館整體為美式復古風，光是置身在這裡就能感受到電影場景的氛圍！
地址｜新竹市東區中央路229號8F
電話｜03 623 8085
營業時間｜11:00-22:00
FB｜大魯閣新竹巨城館
濟生Beauty新竹觀光工廠
位在湖口的「濟生Beauty新竹觀光工廠」，是以美容保健為主題的觀光工廠，並結合了健康互動科技，是能深入了解到美容產品和保健食品知識的地方。濟生Beauty新竹觀光工廠免入園門票，大致分成健康簡報室、歷史沿革區、健康知識區、健康遊戲區、產品展示區、DIY體驗教室與製程迴廊，可以付費報名手作保濕噴霧化妝水、精油清潔劑等課程，體驗DIY的樂趣。
地址｜新竹縣湖口鄉鳳工八街5號
電話｜080 021 3568
營業時間｜週一～五 09:00-16:00；週六～日 09:00、13:00-16:00
FB｜濟生Beauty新竹觀光工廠
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原文出處 : ReadyGo 新竹景點｜颳風下雨也能好好玩，新竹室內景點推薦！除了巨城還有「這些」
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