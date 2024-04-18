「台灣最拿手產業」謝金河點名6公司：少量多樣客製化適合發展

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謝金河表示，過去10多年來，很多產業出現競爭集中化現象，最後一名的公司，與第2、3名公司發生非常大的差距，以晶圓代工為例，台積電、聯電，與世界先進、力積電的差距就是如此。但工業電腦產業卻沒有發生這樣的現象。
謝金河表示，這次從飛捷看起，飛捷董事長林大成仍在工作崗位上，該公司生產的Pos機在產業有前3大定位，今（2024）年是該公司創立40年的新里程碑，獲利平穩，歷年每年配息從未低於4元。而宏碁則是由宏碁董事長陳俊聖先談AI PC，再次請宏碁總經理周幸蓉談AI應用實例。並提到宏碁去年的雲服務創下EPS有12.1元好成績，股價一度到399元，並邀請醫生連加恩來談智慧醫療應用，是未來工業電腦最肥沃的土壤之一。
謝金河接著提到去參訪研華、凌華，並表示這兩家公司是最經典的工業電腦廠商，研華在2009年股價只有34.1元，這次一度漲到432元，短短15年間，市值翻了10倍，如今已經是全球最大工業電腦領導企業。而且在Edge Computing的實力愈來愈強，包含在智慧城市，智慧醫療等領域。而凌華以技術研發見長，凌華董事長劉鈞是典型的工業人。
謝金河表示，最後看了廣積、樺漢等2家公司，廣積平鎮廠用在地員工，廣積董事長林秋旭落實分紅制度，一直到最底層員工。除了Pos機外，也看到Gogoro的充電電池及宏碁停車場的自動化感應椿，這正是少量多樣的生產模式。樺漢雖然資本額只有13.2億元，去年研發投入91億元，大手筆投資。而樺漢董事長朱復銓驍勇善戰，去年創下Eps19.01元的佳績，併入德國Kontron後，在全球影響力加大，公司可能邁向高成長。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。