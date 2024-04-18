遭爆全身奢侈品！徐巧芯當眾脫衣曬標籤 內衣褲品牌全說了
國民黨立委徐巧芯無端捲入大姑洗錢案，焦點卻從詐騙吵到兵役問題，台北市議員苗博雅開直播談及此事，批徐說詞前後反覆、嚴重雙標，更爆出徐巧芯的行頭總價值驚人。對此，徐巧芯表示，要苗博雅公開道歉，苗曬照片稱是LV連衣裙，但其實是于美人送給她的二手衣，更當媒體面前拉衣服背後標籤，展示衣服是日本品牌Uniqlo的約800多元，怒嗆「要把我的褲子脫下來給大家看嗎？還有我的內褲也是Uniqlo的，內衣是S牌的，有需要嗎？」
記者林怡昕／台北報導
苗博雅日前在直播中踢爆，她先說不知道品項是否為真，只能說「同款」、「激似」，包括衣服、手錶、鞋子在內，其中一套加起來超過15萬，直言「超過台北市議員一整個月的薪水。不吃不喝才能買得起。」
對此，徐巧芯今天受訪時說，請苗博雅不要造謠公開道歉，評論應該本於事實，希望苗博雅公開向他道歉，苗曬照片稱是LV連衣裙，但這件根本不是LV，是于美人送給她的二手衣，至於這件價格是否是十萬元，大家可以去問問于美人。
徐巧芯更當場將西裝外套脫下，要媒體看這件衣服是什麼牌子，如果有看他平常在立法院問政的話，都會穿這件日本品牌Uniqlo1000多塊錢的西裝外套，更直接拉衣服背後標籤，展示身上衣服也是Uniqlo的，約800多元。
徐巧芯提到，作為中央民意代表，有時候會有比較好的衣服，甚至作為二手衣給家人穿，還是很划算，但這不等於衣櫃裡面都是高價衣服，「要把我的褲子脫下來給大家看嗎？還有我的內褲也是Uniqlo的，內衣是sloggi的，有需要嗎？」