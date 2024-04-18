向錢衝！又有2款新刮刮樂獎金破15億 還有10個頭獎200萬
台灣彩券公司今（18）日再推出2款新刮刮樂，總獎項超過373萬個，總獎金逾15.6億元，更有10個頭獎200萬元，整體中獎率都有3成。
記者顏真真／台北報導
台彩表示，全新主題刮刮樂「歡樂向錢衝」票面上金幣與閃耀金光的金錢符號飆速向上，猶如財氣好運一飛衝天，每張售價200元，票面設計呼應遊戲主題，金幣與閃耀金光的金錢符號飆速衝向成疊鈔票，猶如財氣好運一飛衝天，只要任一局遊戲中「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金，若該局「幸運號碼」刮出一個「金幣符號」，即得該局所有的獎金，1000元（含）以上的獎項超過24萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率31%。
同步上市的還有「獎金嘉年華」每張售價200元，將廣受民眾喜愛的益智延長型玩法結合中獎就贏錢獎項設計，票面布滿面具、魔術帽、熱氣球、皇冠等各種繽紛歡樂的慶典元素，在華麗璀璨的背景襯托下營造彷彿置身嘉年華盛會般的刮獎趣味與驚喜，若「您的號碼」出現在第1～6局中且對中任一局全數之「幸運號碼」即得該局獎金。
至於「幸運號碼」中的「FREE」符號可視為對中1個號碼，共提供2個「FREE」符號分別出現於任兩局中，等於送出2個號碼，增加對中「幸運號碼」的機會，最小獎項300元，只要中獎就贏錢，頭獎200萬元共有4個，總中獎率30.1%。