台電否認限電！張嘉郡曝光內部對話紀錄：現在還要用說謊發電嗎？

張嘉郡今日在經濟委員會指出，經濟部長王美花是蔡英文政府任內最長命的經濟部長，是未來經濟部長的學姊，質詢王美花敢不敢以學姊的身分保證不會限電？王美花答詢表示，一定會做好穩定供電的工作。對於未來核三會不會延役，王美花則回覆，依現行規劃不會延役。
王美花也證實，415當日備轉容量的確僅剩3.2%，但沒有聽說限電、分區停電等相關訊息。張嘉郡指出，過去3年政府補貼4001億元給台電，一個地震造成備轉容量下修，限電危機一觸即發，代表能源政策出了很大問題。
張嘉郡出示台電內部訊息證明，台北、基隆ADCC（區域調度中心）接獲中央CDCC（中央調度中心）指示預計於晚間7點實施輪流分區供電，更調出台電備轉容量圖與電網大幅降壓，打臉經濟部。
張嘉郡指出，王美花也承認415當天全國電網備轉容量只剩下3.2％，離全台大跳電只是一線之隔，這種情況電力調度中心做好限電準備應該是標準程序，但台電卻仍一味否認，「這只有兩個可能，不是說謊，就是無能！」
張嘉郡不滿指出，能源配比政策出問題，核三廠一號機今年要退役，供電恐出現問題，行政院3年內已經補貼台電4001億元，4月堅持漲電價之後還要面臨停電與限電危機，就是因為政府罔顧民意，企圖粉飾太平，「政府拿錢不辦事，人民情何以堪。」
張嘉郡說，不只台電內部群組討論，連綠營王姓網紅都在社群上爆料7時台電要限電的訊息，結果經濟部長卻稱不知情，到底誰才是經濟部長，如果是不實訊息，經濟部與台電怎麼能容許假訊息打擊台電的信譽，降低人民對台電的信任度。
張嘉郡表示，面對台電內部群組訊息與綠營側翼的訊息，王美花都是一無所悉，砲轟經濟部團隊是螺絲鬆了，還是團隊運作也跳電或正在限電，要求王美花展開徹查。
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