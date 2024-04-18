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國民黨團推體育署升格成立「運動發展部」　四大面向發展運動產業

▲國民黨團積極提出「運動發展部組織法」草案。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團積極提出「運動發展部組織法」草案。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

去年總統大選期間，朝野總統候選人都提出成立「運動發展部」或「體育發展部」政見，對此，國民黨團指出，運動產業積極、多元發展已刻不容緩，呼籲520之後的賴政府，儘速兌現競選承諾，立即成立籌備小組，推動體育署升格成立「運動發展部」，縱使來不及在520之前成立，盼能先增加體育署預算，從各個面向，支持運動產業的發展。

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國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，在第10屆國民黨立委共同針對「運動發展部組織法」提案，可惜當時並沒有進入實質討論。本屆第一會期，國民黨立委在3日重新提出「運動發展部組織法」提案，除了自己之外，還包括國民黨立委萬美玲、羅廷瑋、林倩綺、葛如鈞連署，並且已經完成一讀準備付委，充分表達國民黨團推動「運動發展部」的決心。

洪孟楷指出，推動「運動發展部」的重要性，在於推動體育項目，絕對不是只有單一體育，包括了人才培育、產業發展、國際接軌、壯年樂活等四大面向，「運動發展部」的成立勢在必行。

洪孟楷說，在去年總統大選期間，藍綠候選人都有提出運動發展或是體育發展相關政見，眼看距離520新政府上任僅剩一個月時間，呼籲民進黨政府不要只「聞樓梯響，不見人下樓」，「運動發展部」的成立刻不容緩，國民黨團也會積極催生「運動發展部」，請即將上任的賴清德政府，好好傾聽民意，正面回應民意的訴求。

萬美玲表示，賴清德準總統在大選期間提出成立「運動發展部」的政見，並具體提出200億元預算規模，受到國內運動界和國人殷切期盼。但4月3日在教育文化委員會質詢教育部體育署長時，卻得到教育部和體育署並沒有規劃「運動發展部」成立的任何準備和前置作業。

萬美玲說，民進黨政府在此時已經進入政權交接的最後時刻，賴清德準總統對於當初承諾成立「運動發展部」，迄今升格準備的毫無跡象，包括現在還在位的教育部和體育署官員、民進黨立法院黨團，都沒有接收到新政府給予指示，也完全沒有看到針對《行政院組織法》、《教育部組織法》，或是「體育運動發展部組織法」等法案，提出相關提案。萬美玲說，國人不希望賴清德準總統，在選前做出的承諾，選後一切成空。

萬美玲還提到，根據教育部所提出的資料顯示，政府投入體育公務資源預算，無論是體育署、國訓中心、國家運動科學中心還是體育發展基金，近三年預算總計只有130億元左右，距離賴準總統的200億元預算政見，還有一段距離。萬美玲呼籲現在的政府，必須著手開始計畫推動「運動發展部」的成立，同時調整明年度教育部公務預算，朝向200億元預算規模邁進，從各個面向逐步實現支持體育發展。

羅廷瑋表示，體育署現在就可以動起來，將政府與民間資源對接，把運動經濟效益擴大，逐步健全台灣運動競技體系。無論是棒球、籃球還是電競、賽車，選手遇到最大困境，就是體育署面對補助選手出賽經費，往往是鐵板一塊，體育署對於各類型運動員的挹注，可說少之又少。

羅廷瑋舉例，劉君眉是列在教育部認可的體育賽車選手，近期要出國比賽，但是苦惱經費短缺，國家認可的體育選手要出國比賽，現在卻卡在經費無法成行，還要選手自籌才有辦法出國比賽，完全等不到體育署協助向企業募款，甚至一通關心的電話。結果，劉君眉自行在募資平台網站向外界尋求募款，一週後有258人捐助，共募得86萬元。

羅廷瑋指出，就因為劉君眉是非亞奧運國際級選手，無法直接受到國家補助，但體育署也應該協助媒合企業贊助，或即便幫忙召開簡單的記者會，讓外界認識這位選手也好；結果，258人做了體育署該做的事，難道不可悲嗎？唯有成立「運動發展部」有充裕的預算，才能成為各類型選手的靠山。

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