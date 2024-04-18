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小桃子遭虐昏迷24天亡！惡保母只判9年　媽媽：對台灣司法好失望

▲台中市清水區1歲大女嬰「小桃子」（化名），2022年底送到蔡姓保母家托嬰，豈料卻出現顱內出血，送醫搶救24天不治，後續相驗後死因確認為「受虐性腦傷」。（圖／翻攝自當事人臉書）
▲台中市清水區1歲大女嬰「小桃子」（化名），2022年底送到蔡姓保母家托嬰，豈料卻出現顱內出血，送醫搶救24天不治，後續相驗後死因確認為「受虐性腦傷」。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者孫唯容／綜合報導

台中市清水區1歲大女嬰「小桃子」（化名），2022年底送到蔡姓保母家托嬰，豈料卻出現顱內出血，送醫搶救24天不治，後續相驗後死因確認為「受虐性腦傷」，蔡姓保母涉有重嫌，依成年人故意傷害兒童致死等罪起訴，但蔡女始終否認虐童，今（18）日宣判蔡女9年3月徒刑，全案仍可上訴。小桃子母親稍早表示，「對台灣的司法好失望好失望...這傷痛是我和先生一輩子永遠永遠不會好。」

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回顧案發經過，2022年11月3日，小桃子母親在為孩子洗澡時，驚覺右耳疑有瘀血，且女兒有嗜睡情形，經詢問蔡姓保母獲得小桃子無跌倒、撞到等異狀，數天後小桃子嗜睡症狀更嚴重，經醫院進行電腦斷層檢查，發現有顱內出血情形，認為是外力重創，導致小桃子陷入昏迷，經搶救24天仍不幸過世，後續確認小桃子死因為「受虐性腦傷」。

檢方介入調查後查出，蔡女在育嬰日記APP中，不實登載其相關照護情況，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實，同年11月23日開立拘票將她拘提到案，同日向台中地院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署依兒童及少年福利法、刑法成年人故意傷害兒童、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，案經國民法官審理，期間蔡女矢口否認犯行，今日台中地院國民法官依成年人故意對兒童傷害、成年人故意對兒童傷害致死等罪，判處蔡女9年3月徒刑。

根據《ETtoday新聞雲》報導，小桃子母親表示，「小桃子死了，無法告訴大家，她好痛好害怕，她無法告訴大家，她好想活下來，她無法告訴大家，她還沒好好看著世界。」小桃子母親也說，孩子被傷害到失去生命，結果只判9年，甚至4、5年後，就可以假釋重新生活，「沒有真正遇過失去孩子的人，永遠無法懂體會我們有多心痛，這傷痛是跟我和先生一輩子，永遠不會好。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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