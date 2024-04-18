小桃子遭虐昏迷24天亡！惡保母只判9年　媽媽：對台灣司法好失望

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檢方介入調查後查出，蔡女在育嬰日記APP中，不實登載其相關照護情況，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實，同年11月23日開立拘票將她拘提到案，同日向台中地院聲請羈押禁見獲准。
台中地檢署依兒童及少年福利法、刑法成年人故意傷害兒童、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，案經國民法官審理，期間蔡女矢口否認犯行，今日台中地院國民法官依成年人故意對兒童傷害、成年人故意對兒童傷害致死等罪，判處蔡女9年3月徒刑。
根據《ETtoday新聞雲》報導，小桃子母親表示，「小桃子死了，無法告訴大家，她好痛好害怕，她無法告訴大家，她好想活下來，她無法告訴大家，她還沒好好看著世界。」小桃子母親也說，孩子被傷害到失去生命，結果只判9年，甚至4、5年後，就可以假釋重新生活，「沒有真正遇過失去孩子的人，永遠無法懂體會我們有多心痛，這傷痛是跟我和先生一輩子，永遠不會好。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110