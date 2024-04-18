黃捷質疑金流！嗆徐巧芯早餐店女孩變勞力士女孩 財產年增415萬
國民黨立委徐巧芯近期風波不斷，焦點從詐騙吵到兵役，現在更鬧出徐巧芯全身名牌，疑涉及財產不實申報。昨（17）日議員苗博雅直播中爆料，徐巧芯疑似疑似身穿超過10萬「LV裙」、2條Van Cleef & Arpels吊墜以及一支要價29萬2,500元的勞力士鑲鑽女錶，市值超越一般台北市議員可負擔的金額。對此，民進黨立委黃捷狠酸，徐巧芯從6年前的早餐店女孩，搖身一變成為勞力士女孩，質疑她金流越來越可疑。
記者孫唯容／綜合報導
苗博雅在直播中細數，徐巧芯精品包含一件10萬1,200元的「LV裙」、一雙4萬3,000元的Prada樂福鞋、兩條分別為12萬9,739元和5萬4,174元的Van Cleef & Arpels吊墜、2件約8000元初頭的Sandro連身裙與上衣，以及一支要價29萬2,500元的勞力士鑲鑽女錶等高級精品。苗博雅認為「若非A貨，那徐的行頭真的是非常高檔，不是一般台北市議員可以負擔的」。
不過，徐巧芯今天上午憤怒回擊，要求苗博雅公開道歉，苗說的「LV連衣裙」，但其實是于美人送給她的二手衣，更當著媒體的面將西裝外套脫下，展示衣服是日本品牌Uniqlo的約800多元，怒嗆「要把我的褲子脫下來給大家看嗎？還有我的內褲也是Uniqlo的，內衣是sloggi的，有需要嗎？」但是相關精品卻未詳細說明。
對此，立委黃捷也在臉書發文直批，100萬說不清，勞力士鑽錶沒申報，還能年增415萬收入，難道不吃不喝？遇到錢，就講不清，脫衣服，也無法從錢的爭議脫身，每個人都有買奢侈品的自由，早餐店女孩6年後搖身變勞力士女孩，全身名牌，錢從哪來？她也貼出財產申報表，顯示徐巧芯「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產，總申報筆數0筆」，對比其要價29萬2,500元的勞力士鑲鑽女錶，徐巧芯恐涉及財產申報不值。
黃捷也表示，徐巧芯的金流越來越可疑，請問是否都有依法申報？還是巧芯最後會選擇跟精品切割，說那些都是假貨呢？