保母姊妹聯手虐死1歲童！4親人疑藏「愛的小手」滅證　檢另案偵辦

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劉姓保母落網後，堅持自己沒有動手虐嬰，不過檢警調查發現，劉姓保母時常把虐待心得分享給妹妹，且一旦劉姓保母外出，也交由妹妹接應照護，檢警會同法醫相驗，不採信劉姓姊妹噎奶的說法，為恐其有勾串、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，目前仍在押中。
台北地檢署今（18）天偵結，依涉犯刑法第286條第1項、第3項凌虐兒童妨害身心發展致死及兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌起訴劉姓姊妹2人。本案適用國民法官參審，相關證據及具體求刑，檢察官將於審理程序中提出。
全案檢警偵辦期間，除了劉姓姊妹惡行，當時警方曾詢問兒福陳姓女社工，但陳女表示對於凱凱身上的傷勢、斷牙等並不知情，是否有包庇、偽造訪視報告等情，由於涉犯過失致死、偽造文書等罪，日前諭知30萬元交保，北檢將另案偵辦。
此外，檢警也發現當時用以施暴的「愛的小手」等工具不翼而飛，姊姊劉彩萱被傳喚接受檢察官偵訊時，妹妹劉若琳還在偵查庭外，與其他家人疑討論如何作偽證、串證，當場被抓包，因此北檢另簽分他字案，針對劉家妹妹及其他家人等共4人，及犯罪工具消失等部分，依涉嫌串供、滅證、偽證等罪，進一步偵辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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