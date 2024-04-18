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保母姊妹聯手虐死1歲童！4親人疑藏「愛的小手」滅證　檢另案偵辦

▲聯手虐死1歲童剴剴　惡保母劉姓姊妹皆遭起訴。（圖／翻攝畫面）
▲聯手虐死1歲童剴剴　惡保母劉姓姊妹皆遭起訴。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

台北市1歲男童剴剴（化名）因外婆無力照顧，經安置後慘遭保母劉彩萱及胞妹劉若琳虐待3個月，不僅屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，手指甲也被拔光，終因營養不良死亡。台北地檢署署今（18）日偵結，依凌虐兒童致死等罪起訴劉姓姊妹；至於負責訪視的兒福陳姓女社工涉不實記載訪視報告，涉犯過失致死、偽造文書等罪，日前諭知30萬元交保，北檢將另案偵辦。另外，劉家另4名親友也涉嫌幫助湮滅「愛的小手」等證據，並且涉嫌做偽證，

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據了解，去年10月間，男嬰轉交給劉姓保母照護，不過卻慘遭劉姓保母姊妹虐待，每天僅給男嬰些許烤焦或快壞掉的食物，以及廚餘等等，晚上還將其雙手反綁，動輒推打腳踹，導致男嬰頭骨凹陷，屁股雙腿骨折變形，牙齒被打到剩下8顆，生殖器被燒到焦黑，就連十指指甲都被拔光光，撐不到3個月就因營養不良死亡。

劉姓保母落網後，堅持自己沒有動手虐嬰，不過檢警調查發現，劉姓保母時常把虐待心得分享給妹妹，且一旦劉姓保母外出，也交由妹妹接應照護，檢警會同法醫相驗，不採信劉姓姊妹噎奶的說法，為恐其有勾串、滅證等嫌疑，先後將2人收押禁見，目前仍在押中。

▲北市虐嬰案,虐童,1歲男嬰。（圖／翻攝畫面）
▲台北市1歲男童剴剴被狠心保母虐死。（圖／翻攝畫面）
台北地檢署今（18）天偵結，依涉犯刑法第286條第1項、第3項凌虐兒童妨害身心發展致死及兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌起訴劉姓姊妹2人。本案適用國民法官參審，相關證據及具體求刑，檢察官將於審理程序中提出。

全案檢警偵辦期間，除了劉姓姊妹惡行，當時警方曾詢問兒福陳姓女社工，但陳女表示對於凱凱身上的傷勢、斷牙等並不知情，是否有包庇、偽造訪視報告等情，由於涉犯過失致死、偽造文書等罪，日前諭知30萬元交保，北檢將另案偵辦。

此外，檢警也發現當時用以施暴的「愛的小手」等工具不翼而飛，姊姊劉彩萱被傳喚接受檢察官偵訊時，妹妹劉若琳還在偵查庭外，與其他家人疑討論如何作偽證、串證，當場被抓包，因此北檢另簽分他字案，針對劉家妹妹及其他家人等共4人，及犯罪工具消失等部分，依涉嫌串供、滅證、偽證等罪，進一步偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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