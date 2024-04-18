4機組跳機「險釀限電危機」 台電調電成本曝：一度電最高12元
疑因0403花蓮強震影響，北台灣自本（4）月15日起，頻傳跳電、停電狀況，桃園大園、中壢青埔、龜山、平鎮跟藝文特區、龍潭一帶都傳出停電，有破萬戶受到影響，台電緊急派員搶修，國民黨立委楊瓊瓔今（18）日在經濟委員會上，針對限電危機「是否供電穩定」、緊急調電支援成本和限電警戒線議題質詢經濟部長王美花和台電總經理王耀庭。
記者林莞茜／綜合報導
15日晚間，台電四部機組跳機導致大停電，備轉容量率一度低至3％，台電為此啟動需量競價，向用電大戶請求支援電力，楊瓊瓔詢問當天付費狀況？取用用電大戶台積電、核一核二廠，以及台中渦輪柴油發電、水力發電；王耀庭回應，有的成本8塊，有的比較貴有到一度10塊，彈性到12塊，那是臨時的，楊瓊櫻追問是否有用到一度12塊的電，王耀庭回「有，臨時調度過來的有用到12元」，至於總計花費成本為何？王耀庭表示「還沒算，算出來會再回報」。
大停電狀況層出不窮，楊瓊瓔要求台電跟經濟部必須要檢討瀕臨限電的臨界線，也憂心即將來臨的夏季用電高峰，會使得緊急調電的狀況經常發生，王耀庭立刻回覆「機組都會用非夏天的時候維修、6月陸續歸隊」。
而針對台電是否有備妥停電、限電的計畫？有通知台電各區處輪停準備？王耀庭表示，台電每日都會在提前12小時或24小時，會預估接下來的備轉容量率，但15日中午備轉容量率都還有60%以上，這樣的狀況是不可能去做限電準備的，因此在會議是「完全沒討論」，但王耀庭也補充，真正發生事故的是因為傍晚5點51分兩大機組跳電。
楊瓊瓔認同台電很辛苦，也強調會全力支持台電，但針對如何供電穩定，也要求台電必須檢討，並將花費成本整理成詳細資料，提供給民眾、讓民眾安心。