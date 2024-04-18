白喬茵參戰力挺徐巧芯！諷綠營先檢視穿prada、burberry的蔡英文
台北市議員苗博雅質疑國民黨立委徐巧芯行頭，勞力士鑲鑽女錶，價值29萬多元、LV連身裙約10萬元等，徐巧芯今（18）日說洋裝是藝人于美人多年前送給她的，不是LV，要苗博雅為錯誤造謠訊息道歉。不過綠營仍質疑徐巧芯財產近年暴增。國民黨高雄市議員白喬茵力挺徐巧芯，認為30多歲的女性靠自己一路拚到現在，有能力在衣櫃裡添入幾件寶貝衣服卻要被綠營側翼圍攻？那要不要先去檢視腳踩prada鞋、身穿burberry的總統蔡英文？
記者何哲欣／台北報導
白喬茵在臉書說，藍營最勇敢的徐巧芯最近被爛事纏身，但到底是多無聊才會去檢視巧芯穿了甚麼牌子的衣服？一個立委月入20萬，在她的專業問政和選民服務以外，買幾件自己喜歡的好衣服是國家級弊案嗎？
白喬茵說，衣櫃裡有幾件高價衣不代表就沒有百元平價衣，拿正正當當的收入買東西並穿戴在身上根本沒問題，還是綠營希望大家一起效仿無敵節儉的民進黨前立委陳，使用詐騙集團提供的座車和服務處，把錢統統省下來才是大家心中的好民代？
白喬茵說，在這個時代，女性努力工作對自己好，錯了嗎？「我也很愛買不同風格不同顏色不同價位的衣服啊！穿漂亮的衣服心情多好啊！如果為了選民觀感故意藏匿自己，那不就矯情了嗎？」