統神確定被處分！Google回應：違反兒童安全，終止統晨大戲院頻道
統神 （張嘉航）因在頻道內公開談論黃子佼事件「沒那麼嚴重」、「想X未成年」，沒想到一把火燒到自己，在直播中哭「工商都沒了」。風波持續延燒，讓統神代言、商案合作不斷被取消，他在廣播節目專訪時坦言，自己掉了12個代言，總金額損失約300萬，且不止如此，就連YouTube「統晨大戲院」頻道都被官方給下架。Google 回應《NOWnews》表示：「經過仔細審查、參照 YouTube 兒童安全政策規範後，我們已終止統晨大戲院頻道。」
記者周淑萍/綜合報導
昨（17）日統神的統晨大戲院頻道被網友發現遭到下架，點進去該頻道已經沒有任何影片，只會出現違反YouTube《社群規範》而遭到移除。有網友表示「兒少就是天條！」、「歐美平台，兒童就是死罪。」甚至覺得統神可能會被鎖臉，連在別的頻道都不能出現。
經《NOWnews》詢問YouTube官方，Google 官方鄭重的發出聲明表示：「YouTube 不允許任何危害未成年人的內容。平台制定了嚴格的政策規範兒童安全內容。針對屢次或故意違反該政策的頻道，我們會終止其頻道作為處分。經過仔細審查、參照 YouTube 兒童安全政策規範後，我們已終止統晨大戲院頻道。我們將持續與 YouTube 內部及外部的專業人士合作，盡可能為平台上的未成年人與家庭用戶提供最完善的保護。」
統神這次的失言風波，先是手上12個合作案全部被光速切割，累積超過300萬的損失，現在就連自己的頻道都被連根拔除，可說是重傷。