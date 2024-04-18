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藏壽司淡水、宏匯店明恢復營業！業者發公告聲明：衛生局准予復業

▲藏壽司「淡水站前店」與「新莊宏匯店」將於4月19日恢復營業。（示意圖，非文中提及分店／翻攝自藏壽司官網）
▲藏壽司「淡水站前店」與「新莊宏匯店」將於4月19日恢復營業。（示意圖，非文中提及分店／翻攝自藏壽司官網）

記者林莞茜／綜合報導

知名連鎖壽司店「藏壽司」有多家分店傳出客人食物中毒，新莊宏匯店、淡水站前店日前遭新北市衛生局命令暫停作業，歷經將近三週查核，藏壽司今（18）日公告，經衛生局指示，兩家分店將在4月19日准予復業，同時強調之後持續會落實品質、衛生管理規範，努力提供消費者安心舒適的用餐空間。

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衛福部食藥署日前表示，有關藏壽司餐後不適通報，共接獲10件，累計23名用餐者有腹瀉、嘔吐等症狀，有3名用餐者檢出諾羅病毒，其餘人體檢體和環境檢體還在檢驗中。衛生局已完成藏壽司55家分店稽查，其中32家合格、21間限期改正、2間暫停作業。

藏壽司發布聲明，公告「淡水站前店」與「新莊宏匯店」為配合政府之食品安全管理措施暫停營業，業經衛生局指示准予復業，故本公司「淡水站前店」與「新莊宏匯店」於2024年4月19日恢復營業。


以下為藏壽司聲明全文：

「淡水站前店」與「新莊宏匯店」恢復營業聲明

本公司位在新北市之「淡水站前店」與「新莊宏匯店」，為配合政府之食品安全管理措施暫停營業，衛生局業已准予復業。茲說明如下：

本次因衛生局接獲「疑似食品中毒」之通報，故據此要求本公司上述兩家店舖暫停營業，業經衛生局指示准予復業，故本公司「淡水站前店」與「新莊宏匯店」於2024年4月19日恢復營業。

暫停營業期間，造成顧客與相關人員的不便，深感抱歉。

今後亦會持續落實品質、衛生管理規範，努力提供消費者安心舒適的用餐空間。

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