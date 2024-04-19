直擊／雙北暴雨不怕！台北「茶の魔手」又排隊了　還人手一顆鳳梨

只限今天！CoCo「2款輕乳茶」第2杯0元　星巴克買1送1爽喝3天

▲CoCo都可「沐春風 輕乳茶」、「日落錫蘭 輕乳茶」2款奶茶第2杯0元，只限今天。（圖／CoCo提供）
▲CoCo都可「沐春風 輕乳茶」、「日落錫蘭 輕乳茶」2款奶茶第2杯0元，只限今天。（圖／CoCo提供）

記者徐銘穗/綜合報導

奶茶控絕對不能錯過！CoCo都可今（19）限時推出2款奶茶飲品「第2杯0元」優惠，不過只限使用「CoCo都可訂線上點餐」，憑券享「沐春風 輕乳茶」、「日落錫蘭 輕乳茶」2款飲品買1送1優惠。此外，為慶祝統一集團7-11台南全新Fresh店型開幕，星巴克全台門市今（19）天起也「買1送1」，連續3天爽爽喝星巴克都半價。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌CoCo兩款輕乳茶「第2杯0元」

CoCo今（19）一早透過LINE推送限時優惠，原價一杯60元的「沐春風 輕乳茶」、「日落錫蘭 輕乳茶」兩款輕乳茶，今天憑券就享有「第2杯0元」好康，相當一次買兩杯、1杯只要30元。

不過，輕乳茶「第2杯0元」優惠，只限使用「CoCo都可訂線上點餐」，要記得先點領取優惠券，每人可領2張優惠券，每買2杯輕乳茶限使用1張優惠券。使用期限為今天10：18~23：59。CoCo提醒，輕乳茶專屬杯身、增香吸管，數量有限，送完為止。

▲CoCo提醒，輕乳茶專屬杯身、增香吸管，數量有限，送完為止。（圖／CoCo提供）
▲CoCo提醒，輕乳茶專屬杯身、增香吸管，數量有限，送完為止。（圖／CoCo提供）
📌星巴克「買1送1」連3天開喝都半價

統一集團旗下「最狂小七」進駐台南最新「ParK*Avenue商場」，千坪大店內有現煮美食，餐品品項包含台南晶英酒店、21世紀、星級饗宴等。為慶祝7-11全新店型、康橋門市明（20）開幕，星巴克同慶優惠大放送。

星巴克今（19）起至21日，全台門市「買1送1」連喝3天，活動期間11：00~20：00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。這次免截圖就能半價開喝星巴克。

▲星巴克、STARBUCKS、咖啡店、咖啡廳配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲星巴克今起全台門市買1送1，連喝3天都半價。（圖／記者林調遜攝）
📌7-11、全家周末五六日　咖啡飲品「第2杯10元」

超商周末五六日優惠也公開了，7-11本周有美式、厚乳拿鐵、精品美式、咖啡珍珠歐蕾、香鑽水果茶同品項第2杯10元，大杯美式原價45元，相當1杯28元開喝。同時，使用iCASH 2.0、OPEN錢包級iCASH Pay買CITY系列飲料、泡麵零食、冰品等指定商品，消費每滿222元現折22元、滿888元立折100元。

全家今起至21日，周末五六飲品優惠則是特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，相當1杯只要38元，且霜淇淋第2支也只要10元，除了不限制支付方式外，加10元還有Pocky香蕉棒一盒。

再喝3天！星巴克免截圖「買一送一」到週末　CoCo、翰林都買1送1

7-11店員超狂！新店型「現煮晶英牛肉麵、叉燒飯」　還能喝星巴克

星巴克、可不可、COMEBUY買一送一！珍煮丹、CoCo等7家優惠一次看

CoCo杏仁凍焙茶「第二杯0元」！星巴克、可不可「買一送一」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生