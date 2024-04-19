不是鳳梨酥！陸客吃台灣一點心驚為天人 老饕狂推這三家可買到
台灣的美食小吃風靡全球，來台旅客在離台時，也有都不忘購買台灣在地特色伴手禮回去送人，名單最常見鳳梨酥、太陽餅等。有名中國大陸遊客在小紅書發文表示，她在台灣吃到一款點心後驚為天人，還很後悔沒有多帶幾盒，原來該點心是芋頭流芯酥，有芋泥餡加上鹹蛋黃。她還極力推薦來台灣玩的朋友要記得買，自己吃或送禮都很適合。
記者葉盛耀/綜合報導
這名遊客於小紅書貼文寫到，她來台灣玩的時候，吃到一款「芋頭流芯酥」，芋頭加鹹蛋讓她吃了非常驚喜，直呼「腦袋真的受不了」，而且還要搭配高山烏龍茶，就是「一早的小高光時刻」，他並提到「唯一遺憾的是上飛機前只買一盒」，讓她很後悔沒有多買。
所謂的芋頭流芯酥，源自於芋頭酥，酥鬆外皮內包裹著芋頭餡，而內餡各家比例不同，芋泥與糖之外，大多還會加入白鳳豆做成的豆沙混合;至於「流芯」，有些品牌也稱作「流心」或「流沙」，是以鹹蛋黃為主，可能會再加入奶粉、糖等製成穠滑質地。
該貼文吸引不少網友討論，有人提到：「終於，不要再買鳳梨酥了，芋頭酥真的很好吃，我自己很喜歡『犁記』的芋頭酥」，也有網友提到「芋頭酥可以考慮買『先麥』或『阿聰師』是芋頭酥專賣店，也有蛋黃流沙」，另外，也有人推薦「下次可以試試裕珍馨奶油酥餅，也好吃的」。