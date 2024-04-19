人物／何佩珊關注勞工被判刑　昔受柯建銘倚重、曾嗆林淑芬

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何佩珊畢業後進入立法院長年擔任國會助理，為資深國會幕僚，她從1993年就擔任柯建銘辦公室主任，跟隨柯建銘超過20年，期間曾身兼民主進步黨政策委員會副執行長，協助議題研究工作、匯聚社會共識、擬定政策方向等。
2016年5月蔡政府上任後，為加強行政院與立法院間的溝通，何佩珊同年6月轉任行政院副秘書長，持續發揮其熟悉國會議事運作、熟稔政策推動實務工作，以及善於溝通調和等專業能力，扮演與立法院溝通協調的角色，襄助行政院推動各項法案，從立法院到行政院，資歷相當完整。
只是，2017年民進黨欲推《勞基法》修法時，何佩珊與民進黨立委林淑芬發生口角引起外界關注，林淑芬質詢時說，「《勞基法》30年來的翻轉，勞工的命運也整個翻轉，這次修法犧牲了勞工生命、健康，勞動部居然還要鬆綁七休一，過勞死是『人命關天』的事情，但《勞基法》修法居然還得經過經濟部同意，這是對勞工最大的羞辱」；由於質詢時間到，時任召委林靜儀催促林淑芬結束發言，林淑芬不滿直呼，面對如此重大的修法，每個委員竟然只能花6分鐘問完所有的問題，「那你們在逐條審查時會讓我們暢所欲言嗎？」。
林淑芬離開會議室時巧遇到場的何佩珊，何佩珊私下對林淑芬說，「你夠了吧？」引發林淑芬不滿，嗆聲行政院副秘書長居然說出這種話，「這不是藐視國會，什麼才是藐視國會？」但為避免私下的紛爭擴大，何佩珊不再回應林淑芬。