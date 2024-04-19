美國不同意照打！以色列已預告將反擊伊朗　分析：釋放3項訊息

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雖然拜登總統（Joe Biden）事先已告知以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），不支持對伊朗進行反擊，但隨著中東爆炸聲再起，接下來美國如何因應將會非常艱難，情勢顯然已經升級。
《天空新聞》駐中東記者班卡爾（Alistair Bunkall）初步分析，以色列此舉可能釋放3個訊息，第1是「恢復威懾」，既然伊朗先襲擊以色列境內、打破了紅線，那以色列的反擊也是可以預期的。
第2，如果打擊目標包含製造工廠之類的地點，比如伊朗的伊斯法罕（Isfahan）空軍基地，與伊朗的飛機製造業有關，如果這裡是以色列的打擊目標，則顯示此舉經過深思熟慮，不僅僅是為了打擊，也不是以色列戰時內閣先前警告的「毀滅性反應」，而是：「你向我們發射無人機，那我們就摧毀製造它們的地方。」
第3，這也向伊朗領導層傳達，以色列有能力在伊朗境內進行深入打擊，能讓以色列的飛機靠近或在其領空內飛行而不被發現，在被逼迫的情況下，也可能做出比當下更糟糕的回應。
此外，這波襲擊發生時間，是當地時間19日凌晨，有外媒報導指，4月19日剛好是伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的85歲生日，但暫時不確定以色列是否為此決定在當天施襲。