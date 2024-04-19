特企／地皎導師慈心關懷花蓮0403大地震超度祈安活動
4月3日上午7時58分花蓮受到規模7.2強震襲擊後, 花蓮祥德寺暨地藏禪寺住持地皎導師恩師上人刻不容緩地帶領常住僧眾及世界各地僧俗眾等同步連線，虔誠誦經拜懺、恭持諸品神咒，願以此功德即時迴向在黃金時間內驚險萬分的救援過程一切順利，同時為罹難者迴向超度功德，祈願全國同胞遠離恐怖、身心自在、平安大吉祥。
地皎導師恩師上人悲憫心切，日夜加持，除了吩囑花蓮祥德寺暨地藏禪寺法師眾等連續前往「花蓮0403大地震罹難者聯合靈堂」誦經拜懺，祈求南無大願地藏菩薩護佑救援工作者一切平安順利，儘快尋獲失蹤者的消息，在救援行動中平安無恙，並祈願遠離地震、餘震化無，讓災區居民能夠安心重建家園，早日恢復正常的生活。
花蓮祥德寺暨地藏禪寺法師並帶領花蓮鄕親每日持續前往花蓮市立殯儀館，為不幸罹難同胞誦經超度，並撫慰罹難者家屬悲痛的心情，為他們佩戴楞嚴咒平安符，鼓勵他們一起誦經用功，祈求十方諸佛菩薩慈光接引，罹難同胞早日離苦得樂、得生善處，更祈求南無大願地藏菩薩慈悲加被地震減輕、化小化無，救難人員出入平安，災區同胞身心安住，平安度過這場災難，重拾信心、重建家園。
在某些文化中，地球被視為母親，象徵著生命的孕育和滋養，就像母親無私地呵護著自己的孩子一樣，這種對地球的理解與佛教中地藏菩薩的形象有著奇妙的共通之處，這種類比反映了人們對自然界的敬畏與尊重，以及對生命的溫暖與關愛的體現。因此時常稱念南無地藏菩薩的聖號，可以帶來內心的平靜與安寧，這股庇佑與引導的力量，讓我們能夠有信心地面對生活中的種種挑戰與困境，為花蓮祈安、為台灣祈福。