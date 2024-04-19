企業綠化升級時代來臨！謝金河：「台灣錢淹天花板」碳交易成商機

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簡立忠表示，台灣上市上櫃公司實力強悍，疫情後持續與國際企業競爭，除了展現良好的企業韌性，還創下台灣股市的新高點，且上市櫃企業也同樣持續培育減碳人才，推動多元產業ESG帶動投資人與資金進駐，厚實台灣永續環境實力。此外，下一步透過碳定價、企業自願減碳、買賣碳權達到碳權的國際供應鏈，可促進永續經濟良性循環，提升台灣產業競爭力的同時，建立淨零碳排家園。
謝金河也在開幕致詞以「台灣錢淹天花板」為開場表示，台灣經濟發展驚人，股票突破2萬點且熱錢湧動，而這些經濟熱度將成為產業轉型助力，地產熱度、通膨、潔淨能源高速發展，台灣在未來永續發展的路上，還有無限的商機。
田建中分享，台灣減碳目前分成強制性與自願性，而企業自願性減碳中的碳信用抵換機制，將是台灣產業轉型促進碳權交易的重要關鍵；田建中表示，國際碳權交易平台的三項特色分別為，採美元計價接軌國際、保障交易安全採「信託帳戶」交易、精細管理帳戶平台採「子帳戶」架構設計等方式，以碳交易促進綠色經濟，落實2050淨零轉型。
李順欽分享中油轉型過程，台灣中油從優化油品、減碳、潔淨能源等3大面向入手，輔以數位先行的策略，強化綠色轉型達到虛實整合、雲端計算，甚至是透過大數據分析提升輕油裂解廠能源效率。並深入解釋，中油針對優化油品策略，採用了先進觸媒、開發智慧儲能材料等方式，提高能源使用效率。此外，中油也強化碳捕捉技術與封存CCS建立碳循環經濟，並以氫能發展、加氫站、地熱推展作為永續綠能下一步方向。
劉靜靜指出，透過ESG創新，是為了找到更多的機會，提升企業韌性解決社會問題，且以ESG為本發展更多元的企業價值與影響力，帶動整體產業鏈、供應商走向2050淨零碳排承諾。並舉例，極端氣候挑戰存在生活周遭，2008年宏碁就成立永續辦公室，逐步開始採購綠電截至2018綠電使用比率已達40%。針對企業內部轉型要求，則設定積極目標，帶動供應商、產業鏈積極減碳合作。將永續推展延伸至整體產業，讓減碳轉型到位。
趙恭岳表示，若從風險評估面來看，透過詳細的氣象資料可監控極端氣候風險，也成為產業轉型的重要數據資料。以綠建築為例，分析透過氣象數據讓建築達到自然採光表自然通風，這正是產業轉型的範例。此外，強調氣候議題不是環境議題，是發展議題，因應2050年台灣淨零碳排，推動「公正轉型」，以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型為4大策略。科技研發、氣候法則為2大基礎，ICDI攜手國際企業夥伴，將減碳的拼圖持續拼完滿。