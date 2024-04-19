瘋媽祖！悠遊卡推袖珍版朝天宮「轎窗燈」一嗶「天上聖母」就發光

媽祖是台灣重要的傳統信仰文化，尤其是每年的媽祖繞境，更是吸引大批信徒朝聖。其中，北港朝天宮建宮330週年，更是相當具有代表性的廟宇。悠遊卡公司與北港朝天宮合作推出建宮330週年紀念款「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」，轎窗燈等比例縮小，上面還有天上聖母、平安字樣，感應時還會發光，彷若有媽祖隨身護佑。 我是廣告 請繼續往下閱讀 北港繞境每年固定在農曆3/19、3/20舉行，繞境有炸虎爺、炸轎、犁炮等宗教傳統，而繞境途中，媽祖神轎側邊懸掛的轎窗燈是北港朝天宮特有的傳統，掛在聖轎窗邊用意在擋住媽祖金身，避免信徒直視媽祖。該傳統在其他宮廟已失傳少見，但北港朝天宮建廟三百餘年將此傳統保存完好，現今只有北港朝天宮媽祖神轎可見轎窗燈的蹤影，被視為北港朝天宮極具代表性的信物。這次搭上農曆3月的繞境「瘋媽祖」熱潮，悠遊卡公司與北港朝天宮合作推出「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」，將媽祖神轎側邊懸掛的轎窗燈仿真等比例縮小，外型小巧精緻，趣味還原了轎窗燈發光元素，感應時還會發光，象徵點亮光明還能帶來好運氣，極具收藏價值。即日起到4/22在7-11的OPEN POINT開放預購，Be Come True 則開放預購到5/20，每組售價590元。同時還附贈北港朝天宮香火袋一枚，可隨身攜帶。超誇張！HELLO KITTY巨大造型悠遊卡 開賣8分鐘現貨5000張售罄超巨大「HELLO KITTY悠遊卡」限時登場！靠一招搶現貨還能拿優惠悠遊卡推「Super i貼卡」！手機感應搭捷運 公司澄清誤扣款爭議寶可夢紀念球造型悠遊卡登場！感應還會發紅光 開賣時間、地點曝