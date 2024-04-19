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3倍價民間購電挨批缺電　台電搬出台積電澄清：短時需量購電較好

▲特定人士質疑4/15夜尖峰時段，台電向用電大戶買電一事，台電表示，需量反應機制不是近年才有，與其因地震或機組故障造成發電緊繃停電造成更大損失，短時需量購電仍是較好選項。(圖／記者黃守作攝，2024.03.05)
▲特定人士質疑4/15夜尖峰時段，台電向用電大戶買電一事，台電表示，需量反應機制不是近年才有，與其因地震或機組故障造成發電緊繃停電造成更大損失，短時需量購電仍是較好選項。(圖／記者黃守作攝，2024.03.05)

記者魏妤庭／台北報導

特定人士質疑4/15夜尖峰時段，台電向用電大戶買電，每度12元，為成本3倍，其中包含半導體、電子、石化、鋼鐵業等10多家大型企業參與，而遭立委質疑凸顯政府電力供應不足。對此，台電今（19）日傍晚回應表示，短時間應急作法是世界各國常見做法，並提到與其因停電造成更大損失，短時需量購電是更好選項。

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台電表示，台電從1979年就開始參考國外經驗，以需量反應措施引導用戶用電。國際上如日、韓、美、英等各國電業也普遍採行類似作法。以台積電為例，不是要求該公司減少用電，而是用戶啟動自備發電機，沒有少用電，只是暫時少用台電提供的電。

台電指出，不是所有需量競價都按上限價格每度12元得標，以去年統計為例，需量反應措施共抑低用電9.1億度，平均每度成本2.16元，佔台電全年成本不到0.2%。

至於部分人士認為為避免故障因素，應打造更多電力機組避免短期故障，台電則分析，以短期故障需求來說，用最臨時的故障快速反應比較，去（2023）年需量競價平均每度8.71元，投資約115億元來新建每度成本約9~17元的尖載機組，以滿足每年大約8760小時中少於200小時的尖峰時段或突發狀況用電需求，也就是大約2%時間，反而是更不划算的投資。

針對長期電力需求，希望增加備轉機組，台電則要再次呼籲，經濟部與台電都非常希望可以增加電力供應量能，但現實是很多地方對電廠建設採取保留態度，最容易造成缺電的，就是只想用電不要發電，穩定電力系統需要供給和需求兩端管理並行，在供給面也呼籲社會充分支持電力建設，就能避免缺電。

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