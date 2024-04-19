獨家／遭葛斯齊質疑婚內出軌！大S「啪啪啪」曬高清圖：不想告了
大S徐熙媛與汪小菲離婚後，火速嫁給舊情人具俊曄，日前，具俊曄更在韓綜上獨家曝光與大S在電梯裡的甜蜜合照，怎料卻引來不少酸民質疑是大S離婚前拍的，讓「婚內出軌」四個字再登版面，就連狗仔葛斯齊都說「跟我想的一樣！」對此，大S今（19）日曬出原圖打臉反酸「不想再提告了，葛不葛以？葛斯齊」
記者詹鎰睿、江芷凌／綜合報導
還原整起事件，具俊曄日前在韓國綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》上一次公開與大S的8張甜蜜合照，而且都是男方掌鏡，大S則依偎在他身上，模樣令人十分羨慕。具俊曄也說，每次外出都會和老婆合照，並曝光兩人私下的恩愛互動。
怎料，卻有網友質疑大S的鎖骨的刺青不見了，因此推測雙方不是在結婚後拍攝，也讓「婚內出軌」四個字再次登上話題。就連狗仔葛斯齊都認同網友的推測，直呼：「你怎麼跟我想的一樣呢？」認為大S經常在小細節上打臉自己。
為此，大S終於忍不住了，今晚在臉書轉貼新聞，並貼出8張原圖且沒有經過後製處理的高清照片，對葛斯齊正式反擊，「啪啪啪啪啪！不想再提告了，葛不葛以？葛斯齊，#原圖#別再造謠生事。」稍早《NOWnews今日新聞》也傳訊詢問大S經紀人，對方強調大S是有刺青的，「只是韓國電視台是不允許刺青外露的，所以全部打碼了。」
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