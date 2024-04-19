黃子佼緩起訴恐生變！持有7部少女不雅片 高檢署命北檢續行偵查
黃子佼緩起訴恐生變！藝人黃子佼遭控對網紅性騷擾、性侵，全案終結，性侵部分罪嫌不足。不過，在檢調搜索時，被發現其電腦硬碟中，存有購自「創意私房論壇」的7部未成年少女偷拍片，由於黃子佼認罪，台北地檢署依法給予緩起訴2年處分，需支付公庫120萬元，並繳交1200字悔過書，不過該處分引發各界不滿，認為北檢「輕縱」，後續台灣高檢署認為北檢偵查未完備，將本案發回北檢，命令續行偵查，意味後續檢察官查出新事證，黃子佼緩起訴處分，恐將生變。
記者孫唯容／綜合報導
黃子佼遭控性侵、強吻、引誘少女拍裸照等案件，本月初偵查終結，檢方以事證不足、雙方和解為由，檢方給予2年緩起訴，需支付公庫120萬元，同時要求黃子佼寫下1200字悔過書。不過，檢調在搜索黃子佼家中事證的過程中，在其電腦硬碟內發現上百部私密影片，其中有7部是未成年少女的不雅片，這些少女多為台灣人，年齡從12到17歲不等，除了裸露畫面，還包含性虐待等內容。
面對緩起訴處分，引爆各界怒火，雖然北檢發出聲明，強調依現行法律規定，被告坦承犯案且為初犯，加上保護被害少女隱私考量，被告願意支付120萬緩起訴金，並無輕縱，但依然不被外界接納。
據了解，北檢日前依職權向高檢署送再議，該案經北檢職權送台灣高檢署再議，高檢署審查後認為，緩起訴處分確實有偵查未完備，將本案發回北檢續查，代表黃子佼緩起訴處分恐生變。