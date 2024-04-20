NBA季後賽／湖人目標復仇！Austin Reaves：從沒討論過要避開金塊
洛杉磯湖人後衛Austin Reaves近期在受訪時直言「湖人是來復仇的」！NBA美國職籃台灣時間明（21）日早上8:30，洛杉磯湖人即將要在客場踢館衛冕軍丹佛金塊，儘管外界在過去有「陰謀論」傳出，認為湖人會刻意在附加賽為了避開金塊，進而輸給鵜鶘，但「鄉村曼巴」Austin Reaves表示，團隊從沒這樣想過，一心只想要復仇。
記者陳品翔/綜合報導
Austin Reaves今日在練球結束後接受訪問，談到首輪的強敵金塊，他表示：「我們一心只想要復仇，金塊已經連續擊敗我們不知道多少次了，而且上個賽季他們還把我們淘汰出局，我們絕對想要復仇。我們要在最高水平的比賽上，證明所有人都錯了。」
他繼續說到：「先輸掉附加賽，然後爭取去打雷霆，我們在更衣室裡提都沒提過這樣的想法，我們首先要先保證能進季後賽，而且無論如何你都會在某個時候遇到金塊。所以不管怎麼樣，我們必須要能夠擊敗他們，這是我們的首要目標，打出高水準的內容，並努力贏得比賽。」
上個賽季金塊在西區冠軍賽以4：0狠狠地把湖人「剃光頭」，並順利晉級總冠軍賽，最終也以4:1擊敗邁阿密熱火。本季在例行賽上，金塊與湖人3度交手，3場比賽也都由金塊拿下勝利，近期對戰紫金大軍豪取8連勝，照數據來看，金塊確實佔了絕大的對戰優勢。
談到首輪對決湖人時，金塊總教練Michael Malone也表示：「去年我們橫掃了他們，今年同樣也橫掃了他們。他們最近打得很棒，展現想要贏球的渴望，他們想翻轉被橫掃的劇本，隊上的球員都明白這一點。」
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