葛斯齊再槓大S！「提3點反擊」怒批：妳婚姻是否出軌自己最清楚

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葛斯齊也提出3點澄清，表示他沒有必要造謠任何一方，這樣對他來說沒任何好處：「但有人一直以委屈姿態發文，又找嘴替發言、混淆大眾視聽，我不認同這樣的行為。」其次，葛斯齊直言同樣是直播，黃子佼直接指控大S吸毒，但大S只告他而不告黃子佼：「妳不告他，卻針對說實話的記者提告，真是此地無銀三百兩。」並表示自己手上有3段蒐證錄音檔，希望能夠接受大眾檢視。
最後，葛斯齊表示自己不知道大S是否婚內出軌，同時也對她與具俊曄的戀情「給予祝福」，直播中也僅僅是回應粉絲連線，針對「相片不是近期拍攝」一說表示認同。葛斯齊也說：「因為我在3月底採訪過一名見過妳的人士，他和我形容妳現在的體態，與大眾看到的照片落差極大，所以我才會有感妳和妳自稱的帥老公合照並不是近期所拍，這樣說有明白了嗎？」葛斯齊也在最後喊話大S：「走花路的人，何苦低頭看狗仔直播頻道？講道理我是OK，歡迎來查證連線，我一定給姐連線、自清。」
葛斯齊臉書全文：
其實我真的沒有義務回應，但以防大眾被誤導，來澄清一下。
第一、我沒有必要造謠任何一方人士，這麼做對我沒任何好處。但有人一直以委屈姿態發文，又找嘴替發言、混淆大眾視聽，我不認同這樣的行為。
第二、針對同樣事件卻鬧雙標，黃子佼直接指控吸毒之事，從時間、地點、事物、參與者姓名都交代清清楚楚，妳不告他，卻針對說實話的記者提告，真是此地無銀三百兩。不然這樣好了，在法庭上有兩份錄音檔案，法官並無認為捏造、虛假，妳們那也有一份，要不要自己放出來自清一下。我這邊「還有」3段蒐證錄音檔案，我也很希望我的查證能受大眾檢視。妳打民事官司，不就是要考驗一位記者是否會因官司纏身放棄保護消息來源？妳也知道藥頭不會出庭作證，如果告的是刑事我就不知道了，檢察官要查，不是我閉口就能解決的！ 所以妳們選擇打民事官司，就是捉著人性的弱點打。
第三、妳婚姻是否出軌，我先前直播已經表明說過，「我不知道！」在節目上也對妳的新歸宿表態過「給予祝福」。
我上回直播中，僅是有熱情網友來連線，並述說一連串看法，我最有印象他說「合照並不是近期所拍攝」，當下我就立刻表示針對「相片不是近期拍攝」有同感。小姐，妳婚內有沒有出軌，妳自己最清楚。現在又藉機在媒體斷章取義下，讓經紀人指名我造謠，妳的所有負面之事難道都是用告我來自清是嗎？
過往到現在，我直播期間，不只一次被不知名網友提問關於妳的負面消息，妳怎麼不去思考為什麼外界都在檢討妳這件事？無風不起浪、事出必有因，且網友、讀者也只是提出質疑，我才懶得了解妳有沒有出軌！但我比較在乎妳有沒有吸毒？為什麼黃子佼會信誓旦旦地公開直播這麼說？比較特殊的是妳這麼愛自清的人卻不對他提告？畢竟毀妳們姐妹倆聲譽的，最初是他不是我！
針對妳認為我影射妳和妳妹吸毒之事，我再度說明，我從未指出妳們兩人有這樣的行為，僅只在節目引用黃子佼直播所說之內容，卻被妳們告了。那真是神奇了，我採訪、求證的3個人都異口同聲講一樣的話（請參照妳手邊的錄音檔），難道他們是媽祖托夢夢到的嗎？
再次強調：
昨日新聞報導中「我想的和妳一樣」這句話我是在附和女網友說「這照片不是近期拍的」，因為我在3月底採訪過一名見過妳的人士，他和我形容妳現在的體態，與大眾看到的照片落差極大，所以我才會有感妳和妳自稱的帥老公合照並不是近期所拍，這樣說有明白了嗎？
走花路的人何苦低頭看狗仔直播頻道？講道理我是ok，歡迎來查證連線，我一定給姐連線、自清。這比透過媒體捕風捉影、隔空喊話有意思多了！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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