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停電頻傳！台電總經理傳請辭　立委張啓楷：應檢討整體能源政策

▲近期停電事件不斷，導致台電飽受批評。圖右台電代理董座曾文生、圖左台電總經理王耀庭。（圖／記者鄭妤安攝）
▲近期停電事件不斷，導致台電飽受批評。圖右台電代理董座曾文生、圖左台電總經理王耀庭。（圖／記者鄭妤安攝）

記者呂炯昌／台北報導

近期傳出限電危機後又連日發生跳電事件，桃園地區2日內更是停電4次。台電總經理王耀庭今（20）日向全民致歉並請辭，經濟部長王美花則希望能慰留。對此，民眾黨立委張啓楷表示，當務之急，應是致力於落實電網強韌計畫，同時檢討整體能源政策、用電結構。

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張啓楷指出，連日來桃園、台北多次停電，台電一度準備啟動限電計畫，後以高價向台積電等企業用電大戶購電，才度過缺電危機，這些都是不爭的事實。

張啓楷表示，無可否認，台電從403大地震以來，動員人力搶修線路、緊急調度處理臨時跳機等事故，維持國家電力穩定，確實相當辛勞。但張啓楷也提到，現在夏天的腳步已近，民眾用電需求大增，三天兩頭跳電、停電，人民心中作何感想？政府的首要工作就是為民服務，而不是坐視民怨四起，怨聲載道，挖東牆補西牆，只能治標，無法治本。

張啓楷認為，王耀庭此時此刻的當務之急，應該是致力於落實電網強韌計畫，同時檢討整體能源政策、用電結構，徹底解決缺電問題才是。

張啓楷表示，以這次向大企業購電為例，台電推動需量競價，這是緊急狀態的不得已措施，不能常用。但錯誤的電力政策，恐讓此措施變成常態，增加過多的電力預算。

張啓楷要求，台電需要定時限，啟用後要多久時間內公開透明每次用此制度的時段、電價，以及所多花的預算於台電官網，不能每次問了才給答案，以此達到監督電力穩定，以及維持台電永續發展的目的。

張啓楷重申，錯誤的政策比貪污更可怕，從成本結構來看，核電最便宜，綠電貴又弊案叢生，柴油更貴且高污染。綠電是趨勢，但需除弊，而且目前只佔所有發電量近10 %，在電力吃緊下，真的要廢掉佔6到8%的核能發電？真的完全不考慮讓核二、核三延役？

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