紅線長2140公里禁停車！駕駛怨氣炸鍋 蔣萬安：236處已改成黃線
北市在柯市府任內大量劃設紅線，國民黨台北市議員游淑慧日前在質詢時指出，台北市道路長1421公里，但禁止停車的「紅線」卻長達2140公里，不只職業駕駛人叫苦連天，也對民眾生活造成影響。台北市長蔣萬安今（20）日表示，去年針對台北市236個主要路段的地方將紅線改為黃線，希望能夠給予民眾用路人安全與駕駛人的便利性。
記者呂炯昌／台北報導
游淑慧昨日在市議會質詢交通局時指出，北市道路長1421公里，紅線長度則因爲道路兩邊皆有劃設，長達2140公里，相當於道路長度的1.5倍，但黃線僅205公里，黃線與紅線比例是懸殊的1：10。她直言，這樣不論是營業用或自用車輛生計都不留生路，貨車沒辦法暫停卸貨，連民眾搬家要臨停也難。
游淑慧直言，紅線劃設唯一贏家是台北市政府，因為罰單賺爽爽。交通局長謝銘鴻表示，截至3月底，交工處也改繪236處黃線，還在持續增加中。
蔣萬安下午參加2024世界地球日「永續城市‧不塑之客園遊會」會前接受聯訪，媒體詢問議員稱上任第一年畫了50公里，比柯文哲最後一年還要多，對此，蔣萬安表示，他特別跟交通局交工處了解，他們的回報其實在去年是針對很多法訂，像消防通道的部分，為了要加強辨識所以劃上紅線，其實在去年也針對台北市236個主要路段的地方將紅線改為黃線，就是做一些彈性的處理，而最重要就是希望能夠給予民眾用路人安全，還有駕駛人的便利性。