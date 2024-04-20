賭王千金何超蓮爆婚變！她自爆與竇驍「夫妻甜蜜互動」洩未來規劃
已故澳門賭王何鴻燊三房女兒何超蓮，今（20）日特別來台灣宣傳自家牛肉麵品牌，面對與中國大陸男星竇驍爆出「婚變」消息，何超蓮笑說兩人每天都會視訊，目前還沒有要生小孩，間接駁斥婚變傳聞。
記者黃雅琪／台北報導
何超蓮與竇驍2023年4月結婚，在峇厘島斥資1.9億元辦了一場「海島世紀婚禮」，想不到婚後沒多久就爆出「婚變」消息，夫妻倆一起出席品牌活動，卻是互動冷冰冰、何超蓮全程沒表情。今日何超蓮為自家牛肉麵品牌特地飛來台灣站台，被問到婚後生活如何，何超蓮微笑回應：「就是大家都比較忙，他也在拍戲、我也在工作，所以（婚後生活）也OK！」
竇驍目前正在忙著拍戲，何超蓮表示兩人偶爾還是會見面：「也沒有很久啦！有見面只是沒有被拍到！」她透露私下兩人會分享彼此工作上的事情；何超蓮與竇驍婚後少有公開互動，今日她被問到有沒有想要生小孩的規劃？何超蓮立刻搖頭回說：「生小孩沒有，（還是過幾年再說？）不知道欸，就隨緣吧！」何超蓮昨日才剛來台灣，跑完宣傳行程後就會離開。
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