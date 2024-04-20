NU'EST白虎粉絲罹癌摘器官！看到偶像滿足：我會努力康復再來見你

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他關心台下歌迷近況，有的表示認真上學中，有的搞笑大喊：「在想東昊！」白虎尷尬回應：「好喔。」場面爆笑，但他也大讚：「這邊演出的氣氛特別好！」同時分享最近拍了綜藝節目、參演音樂劇，十分忙碌。
白虎今天穿水藍色襯衫現身，刻意開深V露出胸肌，他詢問全場：「我的衣服還可以嗎？」台下高喊：「很性感！」白虎就轉身說：「我的背後很涼喔！」他解釋粉絲有提醒台灣氣候炎熱，所以特別穿著清涼，再度引起陣陣尖叫。
事實上，NU'EST於2022年解散後，白虎作品因此銳減，他透露5月8日終於要推出新歌，能透過各種方式跟歌迷見面、和粉絲度過愉快時光，直呼：「我覺得很幸福。」他甚至稱讚台灣歌迷十分友善：「大家都好親切喔！而且很善良！」
活動中場，一名粉絲透露罹癌，已摘掉部分器官，當自己吊點滴行動不便時，是看著白虎的YouTube產生動力，粉絲也因為白虎的理性、穩定的情緒而改變想法，「希望我以後也能夠多多信任別人。」歌迷表示想獲得白虎的祝福，同時期盼偶像能夠健康快樂：「我會努力康復，再來見你。」白虎聽完信後哽咽泛淚，他說：「在這樣艱苦的環境中，因為我得到力量，很感激。」白虎不知道該說什麼才能幫助到該粉絲，保證會端出更優秀的表演，最後以隔空擁抱的方式給予歌迷鼓勵。
白虎今晚帶來10首歌曲表演，包含《LOVE BURN》、《AD 4 U》、《We don’t care no》、《Need It》等，總計吸引百人朝聖，他將於明天離台，班機不公開。
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