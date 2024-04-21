4月21日NBA季後賽預告／湖人首輪G1強碰金塊　 Jokic與AD再次交手

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌奧蘭多魔術 VS 克里夫蘭騎士
克里夫蘭騎士隊連2季打進NBA 季後賽，他們希望今年能撐得更久。去年騎士隊作為東區4號種子隊，在首輪系列賽的5場比賽中，被5號種子紐約尼克以4：1淘汰。今年例行賽取得 48 勝 34 敗的戰績的他們，再次搶下東區第4，這次的對手是奧蘭多魔術，兩隊例行賽戰成2勝2敗。
📌鳳凰城太陽 VS 明尼蘇達灰狼
灰狼隊作為高順位種子，卻在今年和太陽交手的3場比賽中全部失利，他們想要在季後賽走更遠，就需要洗刷這個恥辱。不過儘管對上太陽表現不佳，灰狼仍然打出了隊史近20年來最好的例行賽表現，他們以56勝26敗的戰績奪得西部第3，這是他們自2003-04賽季（58勝24負）以來的最多勝場數。
📌費城76人 VS 紐約尼克
紐約尼克隊本季例行賽以50勝32敗的戰績，鎖定了東區第2號種子的位置，這是尼克隊在過去11個賽季中第3次闖入季後賽，去年他們在次輪激戰6廠受敗給了邁阿密熱火，今年則是首輪就要遇到MVP中鋒Joel Embiid領軍的費城76人，這對於他們來說是場考驗。
📌洛杉磯湖人 VS 丹佛金塊
上賽季洛杉磯湖人在西區決賽被丹佛金塊隊橫掃出局後，他們現在於今年首輪系列賽獲得了復仇的機會，在連續贏下2場附加賽後，他們贏得挑戰金塊的機會。不過金塊去西決橫掃了湖人，今年例行賽又全部取得勝利，有著明顯的對戰優勢。湖人必須拿出最好的表現，才能夠匹配上金塊的強度。
📌4月21日（日）NBA附加賽賽程
早上1：00 奧蘭多魔術（東區第4種子）VS 克里夫蘭騎士（東區第5種子）
早上3：30 鳳凰城太陽（西區第6種子）VS 明尼蘇達灰狼（西區第3種子）
早上6：00 費城76人（東區第7種子）VS 紐約尼克（西區第2種子）
早上8：30 洛杉磯湖人（西區第7種子）VS 丹佛金塊（西區第2種子）
📌轉播資訊整理：
電視直播
愛爾達體育1台：MOD 200頻道（節目表）
緯來體育台：有線電視72頻道（節目表）
網路直播
ELTA愛爾達電視（付費會員）：網站
LINE TODAY 運動：網站
中華電信HamiVideo（付費會員）：網站
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁