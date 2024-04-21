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4月21日NBA季後賽預告／湖人首輪G1強碰金塊　 Jokic與AD再次交手

▲丹佛金塊季後賽首輪對上上洛杉磯湖人，重演去年西區決賽對決，Nikola Jokic再戰Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊季後賽首輪對上上洛杉磯湖人，重演去年西區決賽對決，Nikola Jokic再戰Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA在今（21）日舉行4場首輪季後賽的G1賽事，東區方面有奧蘭多魔術對決克里夫蘭騎士，兩支球隊被認為實力上勢均力敵，很可能會是本輪最膠著的一組；另外費城76人則要和紐約尼克交手，Joel Enbiid能不能「下克上」戰勝Jalen Brunson帶領的大蘋果軍團，值得期待。而西區方面，Kevin Durant領軍鳳凰城太陽挑戰防守強悍的明尼蘇達灰狼；而洛杉磯湖人則要尋求復仇丹佛金塊，雙方重演去年西區決賽的對決，Nikola Jokic再次與Anthony Davis交手。《NOWnews》也統整賽事資訊跟轉播相關訊息提供給讀者。

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📌奧蘭多魔術　VS　克里夫蘭騎士

克里夫蘭騎士隊連2季打進NBA 季後賽，他們希望今年能撐得更久。去年騎士隊作為東區4號種子隊，在首輪系列賽的5場比賽中，被5號種子紐約尼克以4：1淘汰。今年例行賽取得 48 勝 34 敗的戰績的他們，再次搶下東區第4，這次的對手是奧蘭多魔術，兩隊例行賽戰成2勝2敗。

📌鳳凰城太陽　VS　明尼蘇達灰狼

灰狼隊作為高順位種子，卻在今年和太陽交手的3場比賽中全部失利，他們想要在季後賽走更遠，就需要洗刷這個恥辱。不過儘管對上太陽表現不佳，灰狼仍然打出了隊史近20年來最好的例行賽表現，他們以56勝26敗的戰績奪得西部第3，這是他們自2003-04賽季（58勝24負）以來的最多勝場數。

📌費城76人　VS　紐約尼克

紐約尼克隊本季例行賽以50勝32敗的戰績，鎖定了東區第2號種子的位置，這是尼克隊在過去11個賽季中第3次闖入季後賽，去年他們在次輪激戰6廠受敗給了邁阿密熱火，今年則是首輪就要遇到MVP中鋒Joel Embiid領軍的費城76人，這對於他們來說是場考驗。

📌洛杉磯湖人　VS　丹佛金塊

上賽季洛杉磯湖人在西區決賽被丹佛金塊隊橫掃出局後，他們現在於今年首輪系列賽獲得了復仇的機會，在連續贏下2場附加賽後，他們贏得挑戰金塊的機會。不過金塊去西決橫掃了湖人，今年例行賽又全部取得勝利，有著明顯的對戰優勢。湖人必須拿出最好的表現，才能夠匹配上金塊的強度。

📌4月21日（日）NBA附加賽賽程

早上1：00　奧蘭多魔術（東區第4種子）VS 克里夫蘭騎士（東區第5種子）

早上3：30　鳳凰城太陽（西區第6種子）VS 明尼蘇達灰狼（西區第3種子）

早上6：00　費城76人（東區第7種子）VS 紐約尼克（西區第2種子）

早上8：30　洛杉磯湖人（西區第7種子）VS 丹佛金塊（西區第2種子）

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