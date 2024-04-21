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徐巧芯、賴清德勞力士爭議　黃智賢嘆：證明台灣民主失敗

▲徐巧芯大姑涉詐騙洗錢案，也讓外界開始檢視徐巧芯全身上下行頭。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）
▲徐巧芯大姑涉詐騙洗錢案，也讓外界開始檢視徐巧芯全身上下行頭。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者陳威叡／台北報導

國民黨立委徐巧芯大姑與其丈夫涉入詐騙洗錢案，引發外界對徐巧芯名牌行頭關注，遭指價值超過20萬元的勞力士未申報，而藍營也反擊賴清德過去配戴勞力士也未申報，政治評論員黃智賢今（21）日認為，賴清德應針對外界質疑說明，身為總統應以信治國，而徐同樣應對社會講清楚，而非監察院不查就不說，只因怎麼做支持者都喜歡，認為這樣恰恰證明台灣民主失敗，政治人物變成偶像，人民變成粉絲，「政黨只是幫派，一切只是黨同伐異，沒有是非。」

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黃智賢質疑，揪竟賴清德有沒有勞力士，民進黨發言人吳崢說沒有，但綠營議員卓冠廷說有，但是最低階款。當然吳崢是發言人，以他說話為準，但是很糗。國民黨圍魏救趙成功，不過民主卻失敗了，人民希望的是，在藍綠互咬中出現更多真相，讓政壇可以糾錯，但政治人物只想閃避。

黃智賢提及徐巧芯最近的名牌爭議，有些人說是階級鬥爭，但其實不是，因公職人員的收入財產是公眾議題，不是隱私，雖然話題很八卦，但內涵很嚴肅。這也是為什麼公職人員必須放棄個人隱私，強制申報財產，就是要在財產被公開之後，讓人民、媒體跟政敵，可以有基準點，來審視政治人物的清廉度，政敵互咬是選舉制度下，維持最起碼底線的方法之一，因為政敵，有監督對方的強烈動機。

黃智賢說，房產、存款與股票等資產，跟名牌的價格擺在那裡，跟政治人物的收入，可以比較，政治人物的薪水、補助款、通告費等，減掉稅、房貸跟生活開銷，跟存款，和名牌價格，是不是匹配？其實政治人物財產申報的規定，已經非常寬鬆，幾乎是只防君子不防小人，在新竹市長高虹安的法庭戰裡，男友李忠庭講到，高虹安用微信支付轉了2.1萬人民幣給他，但是高虹安財產申報裡，並沒有出現大陸資產貨幣，跟行動支付。

黃智賢提到，假設有人要行賄藍綠白政治人物，是否可以在日本、美國、加拿大、紐澳、新加坡或大陸直接當地交付，或用比特幣，這種資產增加，如果政治人物隱瞞不申報，社會又該如何能得知？

對於勞力士爭議，黃智賢說，賴清德應該針對外界質疑，講清楚被指控的錶，是不是勞力士，身為總統，應該以信治國。而同樣的，徐巧芯也應該對社會講清楚，被指控的勞力士，到底是怎麼回事？徐巧芯說會對監察院說明，但不會對綠營側翼解釋，這種放話，是很不負責任的，意思是監察院不查就不說，你奈我何。

黃智賢解釋，這意指只對監察院說，不對社會人民說明，因為怎樣做支持者都喜歡，這也恰恰證明了，台灣民主是失敗的，政治人物變成偶像，人民變成追隨的粉絲，政黨只是幫派，「一切只是黨同伐異，沒有是非。」

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