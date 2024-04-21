引葉石濤名言 賴清德盼台灣「適合做夢、幹活、戀愛、結婚」
民進黨為落實準總統賴清德宣示「舉辦國家希望工程論壇，開啟社會溝通」目標，連兩日舉辦「投資未來世代」青年論壇，今（21）日閉幕式邀請賴清德、準行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君出席，賴清德致詞時引用台灣本土文學家葉石濤所說的話，曾稱台南「是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」，希望未來520上任後，行政團隊能將這樣的內涵來推動政策。
記者陳威叡／台北報導
賴清德致詞時表示，他感謝每位參與的年輕朋友，自己寧聽小組報告成果豐碩、受益良多，未來政府都會針對意見一一檢討落實，也回想去年9月提出「國家希望工程願景藍圖」，希望能打造民主和平、創新繁榮、公益永續的台灣，有別於過去以部會分類、政策專業分類，而是以人為核心，人人有希望，國家才有希望。
賴清德也說，也並非抱著做社會福利的態度，包括三大智庫都深信每一個人從0到22歲成長若是獲得政府投資，越來越多人經由政府投資成長茁壯，當每個人好，國家社會自然就會好，過去也曾經到學校報告，聽取第一線的回饋，也坦言有些回饋是「蠻辛辣的」，但520上任之前，認爲恐怕尚有不足之處，因此舉辦青年論壇，認為這樣的做法是正確的，能夠立即回應年輕人的期待。
賴清德也引用本土文學家葉石濤在台南體驗所言，「是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」，當初擔任市長時就把這句話化為施政政策，希望未來520上任後，行政團隊能將這樣的內涵來推動政策。