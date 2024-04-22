影／球迷讓洛磯加班打延長！伸手搶接擾亂球員、再見全壘打變出局
MLB科羅拉多洛磯今（22）日在主場，與西雅圖水手進行雙重戰，雖在首戰以2：1贏下比賽，但卻在比賽中發生意外插曲，洛磯本在9局下就能靠著Jacob Stallings再見全壘打贏球，但因球迷伸手干擾外野手接球，讓這支再見全壘打被裁判沒收，最終判定為該局的第3個出局數。
記者張志宇／綜合報導
在雙重戰首戰雙方鏖戰至第9局還是0：0平手，但在9局下2出局後，輪到Jacob Stallings打擊，鎖定一顆紅中速球，一棒將球送出左外野大強，但因球迷干擾讓水手外野手判斷有誤，最終這顆球掉回場內被判定為場地二壘安打，但洛磯提出輔助判決，結果被改判為球迷干擾成為該局第3個出局數。
根據大聯盟規則表示，「只要觀眾用器物或是手伸進球場內干擾選手時，就能判定擊球者出局，但若是觀眾在沒有將手或器物伸進球場內，但還是與選手有接觸，該球不會被判定為干擾球。」
Jacob Stallings此發再見全壘打慘遭球迷沒收，也在引發球迷熱議，「這情況我是第一次看見」、「球迷讓球員多加班」、「我會記得Jacob Stallings今年有一轟是被球迷搞掉的」、「想看延長賽，由球迷決定！」。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁