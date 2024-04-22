被迴力鏢打到？徐巧芯「負面聲量超驚人」 最新數據曝光
國民黨立委徐巧芯大姑與其丈夫涉詐欺洗錢案引起社會譁然，也引來外界對徐巧芯強力監督檢視，不僅被質疑幫婆婆喬借款利息，就連全身上下的穿搭也被討論。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，搜集徐巧芯4月1日至4月16日之間的網路聲量走勢，發現在短短不到一週的時間，徐巧芯已經累積超過10萬則聲量。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯素來以擅長經營網路社群平台、揭弊、監督時政見長，而在調查期間內可以發現，徐巧芯單日平均聲量高達1.5萬則，4月10日徐巧芯指知名實況主「統神」張嘉航對於藝人黃子佼案的評論稱「統神的思想社會本就不需要認同，但並不犯法」，引發輿論熱議、批評，單日聲量來到超過1.3萬則高峰。
而在徐巧芯大姑涉洗錢詐騙案遭羈押消息流出後，徐巧芯聲量快速暴漲，她4月14日為此哭倒在國民黨團總召傅崐萁懷裡，受到輿論高度關注，單日聲量超過5.7萬則；隔天徐巧芯因反擊民進黨立委黃捷，抨擊黃捷「腦子有問題」，單日聲量再飆高，來到超過6.3萬則。短短不到一週時間，徐巧芯聲量已累積超過10萬則。
不過觀察4月13日徐巧芯大姑涉詐新聞曝光後，至4月17日事件持續延燒之間，徐巧芯的正負聲量比例，短短5天內，她負面聲量超高，高達7.1萬多則，正面聲量只有少少的1.6萬多則，其背後原因恐是因為，徐巧芯過去在網路上爆料，總以高標準檢視政敵，且最擅長「連連看」，只要曾有同框合照照片，就會被她質疑與爭議人物有關，如今牆倒眾人推，迴力鏢打到自己，被她打過的冤親債主趁機大集結，要求她說清楚講明白。