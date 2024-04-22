混血女神從不濫交「卻染愛滋病身亡」 周天娜當年比林青霞還正
一代名媛周天娜擁有德國、美國、日本混血臉孔，身材高䠷，為80年代躍上國際舞台的超級名模、時尚ICON，作家亦舒曾經說，能與林青霞的美相抗衡的只有周天娜，周天娜與好萊塢巨星李察吉爾有過一段情，不過紅顏薄命的她，被男友感染愛滋病，41歲香消玉殞，結束絕色美人傳奇一生。
記者楊穎軒／綜合報導
周天娜15歲從美國回到日本定居，與姊姊被美妝大牌資生堂挖掘成為專屬模特兒，在經紀人媽媽帶領下闖蕩時尚界，她揉合東西風韻、充滿英氣的精緻臉蛋，加上衣架子身材，驚豔國際精品設計師，老佛爺Karl Lagerfeld、三宅一生、Giorgio Armani、安迪沃荷都視她為靈感謬思，周天娜多次登上《Harper’s Bazaar》、《Vogue》等雜誌封面，留下許多經典形象。
香港作家亦舒曾經在文章形容：「數年前在半島大堂前見到周天娜，驚豔到下巴要掉下來，靈魂好不容易歸竅，拍拍胸口說，幸虧咱們有林青霞。」更讚嘆周天娜氣質出眾：「真正的氣質淑女，從不炫耀她所擁有的一切，因為她沒有自卑感。」
周天娜1972年和大陸京劇表演藝術家周信芳兒子周英華結婚，並冠上夫姓，她陸續生下一雙兒女，沒想到，周天娜1987年宣布和老公分居，並回到巴黎發展，2年後正式離婚，後來周天娜和演員李察吉爾（Richard Gere）短暫交往，分手後不久再與一名雙性戀男子談戀愛，卻不幸確診愛滋病（HIV）。
生病後的周天娜，在當時民風保守的80年代被貼標籤，但她沒有因此喪志或放棄生命，大方公開自己罹病，成為世界上首位承認感染愛滋病的異性戀女性。周天娜後來四處求醫接受治療，也尋求宗教慰藉，還帶病環遊世界，直到體力漸漸消失，才住近紐約一家私人醫院，1992年1月，周天娜於加州住處離世，她生前感慨地說：「我一生從未亂交，對感情認真，卻是這樣的結局。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道