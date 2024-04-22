新北狼師藏校園20年 教育局：立即暫停職務並離開校園
立委范雲與新北市議員顏蔚慈今（22）日陪同被害人召開記者會，提及新北市三重一名呂姓音樂老師，多年前假借教鋼琴藉機猥褻未成年國小學生，造成受害學生身心嚴重受創，但該師至今仍在三重某國小任教，至今藏身校園20多年，呼籲「猥褻性侵零容忍」，妨害未成年人性自主追訴期應自成年起算。對此新北市府也回應表示，校方第一時間獲悉後立即進行通報，並於隔日召開性平會，決議暫停該師職務並離開校園，以確保師生安全。
記者陳威叡／台北報導
對於民代踢爆新北狼師藏校園20多年，對此新北市教育局發出5點聲明回應，首先是立即停止該師職務：本案相關學校知悉在本月14日第一時間，即進行通報，並於隔日召開性平會決議暫停該師職務並離開校園，以確保師生安全。
其次，教育局表示，落實性別平等正義，盡可能搜集本案相關事證，在案情尚未釐清完成調查之前，將擱置該師退休申請，如調查屬實，將依情節嚴懲；第三，依性平法啟動調查辦理，已督導學校依《性別平等教育法》進行調查，主動尋找該師曾個別指導的學生，倘若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸。
第四，鼓勵可能的被害人向當時就讀學校申請調查，如發現身旁有疑似被害人，可以提出申請，讓行為人接受法律制裁，教育局將協助連結相關法律諮詢及輔導諮商等資源；第五，持續強化性平教育，增強師生正確性平觀念及自我保護意識，並針對教師性平防治研習每年度至少辦理2小時，落實性別平等教育工作。