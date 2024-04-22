命國小女童穿裙打量、魔爪伸內衣摸胸　新北狼師藏校園20年

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此外顏蔚慈表示，呂男現就職於三重某國小，根據學校師生及家長反應，呂男平常習慣性接近國小女生，上課都叫穿裙子的同學坐第一排上下打量，網路上更有學生指出老師疑似在辦公室觀看色情影片，令學生反感厭惡，每次上課都是人人自危。
顏蔚慈痛批，受害者事發時不滿16歲，呂男行為不僅是性騷擾更涉嫌猥褻最弱勢最無助的孩子。呂男事發至今始終在校園教書，如此惡質狼師藏身國小校園20餘年簡直離譜至極。
顏蔚慈說，事發當時呂男任職的重陽國小接獲受害者申訴後已啟動調查程序。而根據《性別平等教育法》第34條規定，調查發現行為人於不同學校有發生疑似校園性別事件之虞，應通知其現職及曾服務之學校配合進行事件普查。新北市教育局更應立即啟動調查，督導集美國小主動查核學生留言反應的情況，不要漏接任何一位可能受到傷害的孩子。
范雲說明，本案對狼師除了能啟動校園性別事件調查外，涉嫌妨害性自主的刑法部分，則會因為已過舊法20年追訴期而使狼師逃過刑事判刑。認為兒少受到性侵猥褻的當時年紀尚輕，可能不知自己遭受侵害，或是迫於權勢與加害人有巨大的權力不對等，因此難以求助；過去幾年已有許多件因追訴期過短對兒少性侵猥褻難以確實定罪的案子，有所有受害人皆過追訴期使狼師逍遙法外的，也有十幾名受害人但只有兩位仍在追訴期內的。
范雲表示，自己在2022年就已提出《刑法》第80條的修法草案「妨害兒少性自主罪刑事追訴期應自成年起算」，2023年10月也曾質詢行政院長陳建仁，要求法務部應即刻啟動修法。而本案再次凸顯《刑法》80條修法必要性，本屆期會再次推動修法和用力監督，以回應兒少時期遭性侵猥褻被害人的需求。