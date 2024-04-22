老柯喊「出來打球」沒動怒 下一句黃國昌不忍了「叫什麼叫！」
立法院司法法制委員會今（22）日進行《立法院組織法》修正草案，民眾黨立委黃國昌欲發言時，民進黨團總召柯建銘喊了一聲「出來打球」，黃國昌未受影響，僅說觀察從開議以來，有人不是自己發言時間，卻在下面隨便按麥克風發言，《立法委員行為法》早有明確規範，問題是無人遵守，這才是最大的問題。而委員會最後國民黨團提出散會動議，黃國昌在場卻未投票，柯建銘喊「不用閃啦！」這次黃國昌則忍不住回嗆「叫什麼叫！基本的禮貌都沒有！」
記者陳威叡／台北報導
立法院司法法制委員會今（22）日進行《立法院組織法》修正草案，黃國昌上台進行程序發言時，柯建銘喊了一聲「出來打球」，黃國昌未受影響，但表示自已從開議以來，觀察有人不是自己發言時間，卻在下面隨便按麥克風發言，這種嚴重違反不要說議事規則，基本上發言秩序跟禮節都沒有，《立法委員行為法》早就有明確規範，問題是規範沒有人遵守。
黃國昌說，沒有輪到那個人講話，結果愛講什麼就講什麼，進行人身攻擊跟謾罵，有遊戲規則卻沒有人要遵守，這才是現在最大的問題，按麥克風愛說什麼就說什麼，還在咨意說《立法委員行為法》要如何。而整段過程似乎都直指柯建銘。
最後針對國會改革法案朝野政黨爭論不休，國民黨團提出散會動議，在藍委人數優勢下進行表決，最終以6票對上民進黨的5票通過散會動議，而一旁黃國昌未投票，柯建銘喊「不用閃啦！」這次黃國昌則忍不住回嗆「叫什麼叫！基本的禮貌都沒有！」