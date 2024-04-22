「94年出生」年輕人注意！總所得超過32.4萬元就須申報綜所稅
去（2023）年滿18歲的年輕人要留意，今年開始記得要報稅！綜合所得稅申報即將在5月開跑，由於去年將法定年齡從20歲下修到18歲，因此，若是打工、兼職或是工作所得超過32.4萬元，就必須要繳稅。此外，若是屬於因在校就學、身心障礙，或是無謀生能力，可由納稅義務人列報扶養，不符合者須自行辦理綜所稅申報。
記者魏妤庭／台北報導
立法院於109年12/25三讀通過民法修正案，將民法成年年齡調降至18歲，於去年1月1日起開始實施。也就是說，民國94年出生的年輕人，在去年滿18歲即成年，除了兵役、負完全刑事責任外，也必須負擔賦稅、繳納健保費等。根據內政部統計，94年出生的年輕人約有20到21萬人左右。
財政部表示，從112年起滿18歲即是成年，今年5月綜所稅申報是申報去年度所得，提醒今年報稅要特別注意扶養親屬是否成年。按照相關規定，總所得若是超過免稅金額32.4萬元者，就需要申報繳稅。
財政部表示，倘若屬於在校就學、身心障礙或是無謀生能力等3類，則可由父母列報為受扶養親屬。其中，在校就學申報時檢附在校就學證明以被審核即可。不過，若在校就讀，但有打工所得者，超過32.4萬元，則是建議列為獨立申報戶，可能降低累進稅率的適用，反而有節稅的效果。
以雙薪家庭為例，若家中有年滿18歲剛就讀大學的孩子，其打工所得超過32.4萬元，與父母分戶申報雖無法扣除自身教育學費扣除額2.5萬元，但多了標準扣除額12.4萬元，以適用稅率5%計算，最多可省下4950元，比起與父母合併申報可能增加累進稅率更能有效節稅。