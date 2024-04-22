蕭志瑋八弟靠1招成功當爸！天天按摩老婆私密處 超暖寵妻原因曝
藝人郎祖筠、王琄、陳隨意、蕭志瑋（八弟）共同主持實境節目《辣味滿屋絕代雙椒》將在23日播出，不僅邀請到金馬影后張艾嘉、國師唐綺陽等多位大咖來賓，一同體驗獨特的眷村文化。即將迎接孩子的蕭志瑋也分享，當初是「一發命中」，寵妻的他還天天幫老婆按摩，就連私密處也不放過，就希望老婆自然順產。
記者詹鎰睿／台北報導
聊到節目，郎祖筠、王琄、陳隨意、蕭志瑋（八弟）4人非常熱絡，分享錄影期間的各種趣事。首次接下實境節目的王琄笑說，一開始看到名單，完全不知道陳隨意和蕭志瑋到底是誰：「八弟？誰啊？」在節目的朝夕相處後，才漸漸發現兩人的優點，更大讚蕭志瑋是個很全面的人。
蕭志瑋也分享，過去天天補身體做運動，成功讓老婆懷孕，而且是他「一發命中」，預產期落在8月左右。有趣的是，蕭志瑋越聊越起勁，還大方分享寵妻之道，原來他一有空就會陪老婆去上瑜伽課，還會天天幫老婆按摩，就連私密處也不放過，就希望能自然產。
當被問到如何解決性需求，蕭志瑋竟透露老婆偶爾會給他兩個小時的獨處時間，還會問他：「兩個小時夠嗎？」讓大家笑到不行，也讓一旁的郎祖筠、王琄忍不住低頭，害羞地說：「太辣了啦！我們（節目）不是下半身的辣，是嘴巴的辣好嗎？」
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