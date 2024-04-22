徐巧芯戴「這精品」卻稱後悔婚姻 吳欣岱揭品牌背景：很諷刺
國民黨立委徐巧芯大姑與其丈夫涉詐欺洗錢案引起社會譁然，也引來外界對徐巧芯強力監督檢視，不僅被質疑幫婆婆喬借款利息，就連全身上下的穿搭也被討論，包括她的包包是一顆要價9萬的精品品牌Saint Laurent（YSL），還有2條總共要價將近20萬的高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）項鍊。對此，台灣基進黨北市主委吳欣岱認為，「名牌不是問題，台灣也不該仇富。」
記者王德蓉／綜合報導
吳欣岱指出，徐巧芯名牌事件出來之後，很多人都開始談自己從不用名牌、穿著樸素。事實上，名牌不是問題，台灣也不該仇富，應該改善的是美學教育，和看到物品的本質。吳欣岱進一步針對品牌解釋，Saint Laurent打破兩性邊界，讓女性的身體曲線融入剛硬方正的男性服飾，在女人穿長褲就大逆不道的當時，穿著煙裝就象徵著女性賦權；Burberry的風衣是當時戰爭的產物，具有功能性的外衣織品在細雨綿綿的英國，肩章、D型環各有用途，一件衣服竟然可以看出文化和歷史。「這些品牌會令人嚮往，背後當然有拜金和商人的哄抬。但它們能雋永流傳，不只是因為它象徵著財富，而是因為精神和文化。資本主義雖然容易讓人迷失，但事物的本質，始終會隨著時間更加鮮明。」
吳欣岱再指，徐巧芯很愛戴、有很多款式的小花項鍊是Van Cleef & Arpels的，這個品牌是寶石商人和工匠的孩子兩個人相愛、兩個家庭結合的成果，因為愛情是品牌的起源，也見證了很多愛情故事。而相較之下，戴著VCA的徐巧芯說出對婚姻感到後悔的話，真的非常諷刺。
吳欣岱強調，她認為不對的是打著窮苦出生博同情卻全身名牌的雙標，和政治人物無法解釋的財產清單是否和權勢掛鉤，才是徐巧芯應該要正面說明的部分啦。